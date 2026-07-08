Six Sex sorprende con un anuncio histórico: hará su primer estadio
La cantante confirmó el recital más importante de su carrera, con una producción especial para presentar ULTRA. Todos los detalles del esperado show.
Six Sex continúa afianzándose como una de las artistas más disruptivas de la nueva escena argentina y anunció el recital más importante de su carrera. La cantante confirmó que dará su primer show en un estadio, donde presentará oficialmente ULTRA, su primer álbum de estudio.
El concierto se llevará a cabo el 16 de octubre y marcará un nuevo hito para una propuesta que convirtió la performatividad, el hedonismo, la irreverencia y una cuidada construcción estética en el corazón de su identidad artística. Entre la música, la danza y una potente puesta en escena, Six Sex edificó un imaginario propio que desafía convenciones y dialoga con las tendencias más vanguardistas del pop contemporáneo.
La propia Six Sex definió este recital como el show más ambicioso de toda su trayectoria, con una producción especialmente concebida para trasladar al vivo el concepto de ULTRA, un álbum que profundiza esa búsqueda entre la corporalidad, la provocación y el artificio como recursos expresivos.
El anuncio representa un paso clave para la artista, que en los últimos años dejó de ser un fenómeno del circuito alternativo para consolidarse como una de las voces más originales del nuevo pop argentino. El salto a un estadio confirma el crecimiento sostenido de un proyecto que encontró en el vivo uno de sus principales diferenciales: espectáculos concebidos como experiencias sensoriales, donde la música convive con una estética tan transgresora como meticulosamente construida.
Cuándo será el primer estadio de Six Sex
El show se realizará el 16 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la artista presentará ULTRA con una puesta renovada y de gran escala.
Las entradas saldrán a la venta este 8 de julio a través de Enigma Tickets y podrán adquirirse con las modalidades de pago informadas por la ticketera.
Con este anuncio, Six Sex da un nuevo paso en una carrera de crecimiento constante y apuesta por llevar su universo artístico a un formato más ambicioso, reafirmando una propuesta que combina música, performance, provocación e identidad visual con un sello cada vez más reconocible.
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