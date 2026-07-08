Six Sex sorprende con un anuncio histórico: hará su primer estadio

Las entradas saldrán a la venta este 8 de julio a través de Enigma Tickets y podrán adquirirse con las modalidades de pago informadas por la ticketera.

Con este anuncio, Six Sex da un nuevo paso en una carrera de crecimiento constante y apuesta por llevar su universo artístico a un formato más ambicioso, reafirmando una propuesta que combina música, performance, provocación e identidad visual con un sello cada vez más reconocible.