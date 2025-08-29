La  serie de Netflix que se considera el mejor drama romántico de la plataforma

La propuesta es una adaptación de la exitosa película de 2011 protagonizada por Anne Hathaway, que a su vez se basa en la novela homónima de David Nicholls. Desde su llegada a Netflix a inicios de 2024, se convirtió en un fenómeno inmediato, atrayendo tanto a los fans de la cinta original como a nuevos espectadores que descubrieron la historia por primera vez.