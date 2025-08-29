La serie de Netflix que se considera el mejor drama romántico de la plataforma
Una historia romántica que ya fue un éxito en el cine vuelve a brillar en Netflix en formato de serie, con capítulos cortos y un relato que conmueve.
Netflix sigue consolidando su dominio en el género dramático, uno de los más consumidos en su catálogo. Entre tantas producciones, hay una que logró destacarse al transformar una película clásica en una serie de 14 capítulos, con la particularidad de que cada uno dura apenas 35 minutos. El resultado es un relato ágil, nostálgico y profundamente emotivo.
La propuesta es una adaptación de la exitosa película de 2011 protagonizada por Anne Hathaway, que a su vez se basa en la novela homónima de David Nicholls. Desde su llegada a Netflix a inicios de 2024, se convirtió en un fenómeno inmediato, atrayendo tanto a los fans de la cinta original como a nuevos espectadores que descubrieron la historia por primera vez.
El formato corto fue clave en su éxito: la brevedad de los episodios permite maratonear la serie en pocos días, manteniendo intacta la emoción. A eso se suma un elenco renovado que le dio frescura a la trama, logrando que esta versión se convirtiera en uno de los dramas románticos mejor valorados de la plataforma.
De qué trata "Siempre el mismo día"
La serie cuenta la historia de Emma y Dexter, dos jóvenes que comparten una última noche juntos tras terminar la universidad. Aunque sus vidas toman caminos distintos, el vínculo entre ambos nunca desaparece. A lo largo de los capítulos, se muestra cómo su relación evoluciona con el paso del tiempo, marcada por encuentros, desencuentros y la fuerza de un destino inevitable.
Inspirada en la novela de David Nicholls, la producción mantiene el tono melancólico y apasionado de la obra original, pero adaptado al formato seriado. Cada capítulo ofrece un vistazo íntimo al amor, la amistad y las oportunidades perdidas, logrando conmover a la audiencia.
Reparto de "Siempre el mismo día"
Leo Woodall como Dexter Mayhew
Ambika Mod como Emma Morley
Eleonor Tomlinson como Sylvie
Essie Davis como Alison Mayhew
Tim McInnmerny como Stephen Mayhew
Jonny Weldon como Ian
Brendan Quinn como Callum
Billie Gadsdon como Jasmine
Tráiler de "Siempre el mismo día"
