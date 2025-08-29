La serie española que arrasa en Netflix con solo 5 capítulos
Esta nueva serie española de Netflix llega con críticas que la comparan con el fenómeno de La Casa de Papel.
Netflix ofrece un catálogo de series y películas para todos los gustos, y recientemente destacó la producción española Asalto al Banco Central. Con cinco capítulos y basada en hechos reales, combina drama criminal e histórico, recreando uno de los mayores atracos españoles de los 80 y mostrando cómo se mantuvo a rehenes durante 37 horas.
La serie logra equilibrar tensión, emoción y detalles históricos que sumergen al espectador en cada escena.
Protagonizada por María Pedraza y Miguel Herrán, la historia transmite la época convulsiva de manera precisa y se ha convertido en un referente de las nuevas producciones españolas de Netflix. Desde su incorporación a fines de 2024, Asalto al Banco Central se posiciona como una de las ofertas más atractivas para quienes buscan drama histórico, acción y relatos basados en hechos reales, consolidándose como un imprescindible para los suscriptores de la plataforma.
De qué trata "Asalto al Banco Central"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie española Asalto al Banco Central, considerada por muchos como la sucesora de La Casa de Papel, se desarrolla en España en 1981. La historia sigue a un grupo de hombres armados que lleva a cabo un audaz atraco a un banco, tomando cientos de rehenes y desatando una tensión que mantiene a la ciudad en vilo. Paralelamente, una periodista se enfrenta a las autoridades en una carrera contrarreloj para descubrir el verdadero motivo detrás del golpe, aportando al relato una perspectiva investigativa que intensifica el drama y el suspenso.
Con apenas cinco capítulos, la serie combina hechos reales con una narrativa atrapante, recreando con detalle la atmósfera de la España de los 80 y la complejidad del crimen. Esta propuesta se presenta como una oferta irresistible dentro del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan drama histórico, acción y relatos basados en hechos reales, todo en un formato breve pero sumamente impactante.
Reparto de "Asalto al Banco Central"
- Miguel Herrán (José Juan Martínez Gómez)
- María Pedraza (Maider)
- Hovik Keuchkerian
- Isak Férriz
- Patricia Vico
- Roberto Enríquez
- Tito Valverde
- Fernando Cayo
Tráiler de "Asalto al Banco Central"
