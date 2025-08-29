La serie española que arrasa en Netflix con solo 5 capítulos

De qué trata "Asalto al Banco Central"

Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie española Asalto al Banco Central, considerada por muchos como la sucesora de La Casa de Papel, se desarrolla en España en 1981. La historia sigue a un grupo de hombres armados que lleva a cabo un audaz atraco a un banco, tomando cientos de rehenes y desatando una tensión que mantiene a la ciudad en vilo. Paralelamente, una periodista se enfrenta a las autoridades en una carrera contrarreloj para descubrir el verdadero motivo detrás del golpe, aportando al relato una perspectiva investigativa que intensifica el drama y el suspenso.