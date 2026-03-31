Selección Argentina vs. Zambia en Telefe: relatos, comentarios, previa y pospartido

¿Habrá cobertura del post partido y la conferencia de prensa?

Además de la transmisión televisiva tradicional, la experiencia para los hinchas se complementará fuertemente en el entorno digital. La audiencia podrá seguir la reacción en vivo, el análisis pospartido y las declaraciones de los jugadores a través de la propuesta de Streams Telefe, una iniciativa pensada para acercar todo lo que ocurra tanto dentro como fuera de la cancha.