Selección Argentina vs. Zambia en Telefe: relatos, comentarios, previa y pospartido
La Selección Argentina despide la doble fecha FIFA ante Zambia en La Bombonera. Conocé todos los detalles de la transmisión en vivo por la pantalla de Telefe.
El equipo campeón del mundo, la Selección Argentina, se prepara para su último gran desafío antes del Mundial 2026. Este martes, el conjunto nacional se medirá frente a Zambia en el mítico estadio de La Bombonera, en lo que promete ser una verdadera fiesta para despedirse de todo el público argentino.
¿A qué hora juega la Selección Argentina y cuándo arranca la previa?
El esperado encuentro amistoso, que marcará la gran despedida del equipo nacional ante su gente, se disputará este martes 31 de marzo en La Bombonera. Para que los fanáticos no se pierdan ningún detalle, la transmisión oficial en vivo de Telefe comenzará a palpitar la previa desde las 19:45 horas.
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¿Quiénes estarán a cargo de los relatos y comentarios en Telefe?
Para llevar toda la emoción y el análisis a los hogares del país, la dupla principal de la transmisión estará conformada por dos figuras consagradas del periodismo deportivo. Pablo Giralt será el encargado de vibrar con los relatos del partido, mientras que los precisos comentarios tácticos quedarán en las experimentadas manos de Juan Pablo Varsky.
¿Qué periodistas estarán en el campo de juego de La Bombonera?
La cobertura a nivel de cancha contará con un amplio despliegue para seguir de cerca cada movimiento del banco de suplentes de Lionel Scaloni. Desde el campo de juego estarán reportando Sofi Martínez, Nico Haase y Manu Olivari, quienes tendrán la responsabilidad de llevar la información al instante y la palabra directa de los protagonistas.
¿Habrá cobertura del post partido y la conferencia de prensa?
Además de la transmisión televisiva tradicional, la experiencia para los hinchas se complementará fuertemente en el entorno digital. La audiencia podrá seguir la reacción en vivo, el análisis pospartido y las declaraciones de los jugadores a través de la propuesta de Streams Telefe, una iniciativa pensada para acercar todo lo que ocurra tanto dentro como fuera de la cancha.
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