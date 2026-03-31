Ni Xuper TV ni Magma Player: cómo ver Selección Argentina vs. Zambia, EN VIVO por TV y cómo seguirlo ONLINE

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El peligro de usar Xuper TV y Magma Player para ver a la Selección Argentina

A la hora de buscar transmisiones por internet para ver el partido desde el celular o la computadora, muchos usuarios intentan recurrir a sitios no oficiales. Sin embargo, es clave recordar que plataformas como Xuper TV y Magma se encuentran estrictamente prohibidas por la Justicia, dado que infringen las leyes de propiedad intelectual y los derechos de transmisión de las señales oficiales.