MinutoUno

Ni Xuper TV ni Magma Player: cómo ver Selección Argentina vs. Zambia, EN VIVO por TV y cómo seguirlo ONLINE

Deportes

La Selección Argentina recibe a Zambia en un amistoso. Conocé las opciones legales para ver el partido en vivo y por qué evitar Xuper TV y Magma Player.

NI Xuper TV ni Magma Player: cómo ver Selección Argentina vs. Zambia

NI Xuper TV ni Magma Player: cómo ver Selección Argentina vs. Zambia, EN VIVO por TV y cómo seguirlo ONLINE

Este martes desde las 20.30, la Selección Argentina se enfrentará a Zambia en un duelo amistoso internacional que se disputará en La Bombonera. Para disfrutar del encuentro de manera segura y sin interrupciones, es fundamental conocer las alternativas legales y evitar los sitios piratas como Xuper TV que ponen en riesgo tus dispositivos móviles.

ObtenerFoto (48)

El peligro de usar Xuper TV y Magma Player para ver a la Selección Argentina

A la hora de buscar transmisiones por internet para ver el partido desde el celular o la computadora, muchos usuarios intentan recurrir a sitios no oficiales. Sin embargo, es clave recordar que plataformas como Xuper TV y Magma se encuentran estrictamente prohibidas por la Justicia, dado que infringen las leyes de propiedad intelectual y los derechos de transmisión de las señales oficiales.

El uso de estas aplicaciones ilegales no solo fomenta la piratería digital, sino que también expone los dispositivos a graves riesgos de ciberseguridad, aumentando notablemente la probabilidad de contraer virus maliciosos y de sufrir el robo de datos personales o bancarios.

IMPORTANTE: Fútbol libre por celular: cómo ver a la Selección Argentina vs Zambia

Cómo ver el partido EN VIVO por televisión y ONLINE

Para disfrutar del evento deportivo de forma legal, segura y en alta definición, la transmisión oficial en nuestro país estará a cargo de la señal abierta de Telefe. Los fanáticos podrán sintonizar el canal de aire o buscarlo directamente en su grilla de televisión por cable:

  • Cablevisión / Flow: Canal 10 (Digital) y 1001 (HD).

  • Telecentro: Canal 10 (Digital).

  • DirecTV: Canal 123 (Digital) y 1123 (HD).

Por otro lado, quienes no tengan acceso a un televisor y prefieran seguir todas las alternativas del duelo desde sus teléfonos celulares o tablets, podrán hacerlo accediendo a la señal en vivo a través de las plataformas de streaming oficiales de sus respectivos cableoperadores (Flow, DGO o Telecentro Play) o mediante las opciones digitales de Mi Telefe.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas