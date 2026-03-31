Ni Xuper TV ni Magma Player: cómo ver Selección Argentina vs. Zambia, EN VIVO por TV y cómo seguirlo ONLINE
La Selección Argentina recibe a Zambia en un amistoso. Conocé las opciones legales para ver el partido en vivo y por qué evitar Xuper TV y Magma Player.
Este martes desde las 20.30, la Selección Argentina se enfrentará a Zambia en un duelo amistoso internacional que se disputará en La Bombonera. Para disfrutar del encuentro de manera segura y sin interrupciones, es fundamental conocer las alternativas legales y evitar los sitios piratas como Xuper TV que ponen en riesgo tus dispositivos móviles.
El peligro de usar Xuper TV y Magma Player para ver a la Selección Argentina
A la hora de buscar transmisiones por internet para ver el partido desde el celular o la computadora, muchos usuarios intentan recurrir a sitios no oficiales. Sin embargo, es clave recordar que plataformas como Xuper TV y Magma se encuentran estrictamente prohibidas por la Justicia, dado que infringen las leyes de propiedad intelectual y los derechos de transmisión de las señales oficiales.
El uso de estas aplicaciones ilegales no solo fomenta la piratería digital, sino que también expone los dispositivos a graves riesgos de ciberseguridad, aumentando notablemente la probabilidad de contraer virus maliciosos y de sufrir el robo de datos personales o bancarios.
IMPORTANTE: Fútbol libre por celular: cómo ver a la Selección Argentina vs Zambia
Cómo ver el partido EN VIVO por televisión y ONLINE
Para disfrutar del evento deportivo de forma legal, segura y en alta definición, la transmisión oficial en nuestro país estará a cargo de la señal abierta de Telefe. Los fanáticos podrán sintonizar el canal de aire o buscarlo directamente en su grilla de televisión por cable:
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Cablevisión / Flow: Canal 10 (Digital) y 1001 (HD).
Telecentro: Canal 10 (Digital).
DirecTV: Canal 123 (Digital) y 1123 (HD).
Por otro lado, quienes no tengan acceso a un televisor y prefieran seguir todas las alternativas del duelo desde sus teléfonos celulares o tablets, podrán hacerlo accediendo a la señal en vivo a través de las plataformas de streaming oficiales de sus respectivos cableoperadores (Flow, DGO o Telecentro Play) o mediante las opciones digitales de Mi Telefe.
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