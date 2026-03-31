Cómo descargar Mi Telefe para ver GRATIS Selección Argentina vs. Zambia EN VIVO en el celular
La Selección Argentina se enfrenta a Zambia en La Bombonera. Conocé el paso a paso para descargar la aplicación Mi Telefe y disfrutar el partido gratis.
El equipo campeón del mundo, la Selección Argentina, vuelve a presentarse ante su público en un atractivo duelo internacional frente a Zambia. Para quienes no tengan acceso a un televisor, la mejor opción para seguir todas las acciones en vivo y completamente gratis es descargando la aplicación oficial Mi Telefe.
Cómo descargar Mi Telefe paso a paso
Para disfrutar del partido de la Albiceleste desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o tablet de manera legal y sin costo alguno, solo tenés que seguir estos sencillos pasos para instalar la plataforma digital del canal:
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Ingresá a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (Google Play Store para usuarios de Android o App Store para aquellos con sistema iOS).
En la barra del buscador, escribí el nombre oficial de la aplicación.
Presioná el botón de "Instalar" o "Descargar" y esperá a que el proceso finalice.
Una vez instalada, abrí la aplicación desde tu dispositivo y buscá la pestaña de transmisión EN VIVO o "Directo" en el horario del encuentro para empezar a disfrutar del amistoso.
IMPORTANTE: Ni TyC Sports ni La TV Pública: quién transmite en vivo Selección Argentina vs. Zambia
A qué hora juega la Selección Argentina y por dónde verlo por TV
El amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA está programado para este martes 31 de marzo a las 20:15 horas de la Argentina, y se disputará en la mítica Bombonera de Buenos Aires.
Además de la opción de streaming por celular, el evento se podrá seguir en vivo a través de la señal abierta o sintonizando el canal en los distintos proveedores de cable:
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Cablevisión Flow: Canal 10 (SD) y 80.5.
Telecentro: Canal 12.
DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
Movistar TV, Super Canal y TeleRed: Canal 10.
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