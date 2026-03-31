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Cómo descargar Mi Telefe para ver GRATIS Selección Argentina vs. Zambia EN VIVO en el celular

Deportes

La Selección Argentina se enfrenta a Zambia en La Bombonera. Conocé el paso a paso para descargar la aplicación Mi Telefe y disfrutar el partido gratis.

Cómo descargar Mi Telefe para ver GRATIS Selección Argentina vs. Zambia EN VIVO en el celular

Cómo descargar Mi Telefe para ver GRATIS Selección Argentina vs. Zambia EN VIVO en el celular

El equipo campeón del mundo, la Selección Argentina, vuelve a presentarse ante su público en un atractivo duelo internacional frente a Zambia. Para quienes no tengan acceso a un televisor, la mejor opción para seguir todas las acciones en vivo y completamente gratis es descargando la aplicación oficial Mi Telefe.

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Telefe transmiti&oacute; los dos amistosos de la Selecci&oacute;n Argentina en La Bombonera

Telefe transmitió los dos amistosos de la Selección Argentina en La Bombonera

Cómo descargar Mi Telefe paso a paso

Para disfrutar del partido de la Albiceleste desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o tablet de manera legal y sin costo alguno, solo tenés que seguir estos sencillos pasos para instalar la plataforma digital del canal:

  • Ingresá a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (Google Play Store para usuarios de Android o App Store para aquellos con sistema iOS).

  • En la barra del buscador, escribí el nombre oficial de la aplicación.

  • Presioná el botón de "Instalar" o "Descargar" y esperá a que el proceso finalice.

  • Una vez instalada, abrí la aplicación desde tu dispositivo y buscá la pestaña de transmisión EN VIVO o "Directo" en el horario del encuentro para empezar a disfrutar del amistoso.

IMPORTANTE: Ni TyC Sports ni La TV Pública: quién transmite en vivo Selección Argentina vs. Zambia

A qué hora juega la Selección Argentina y por dónde verlo por TV

El amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA está programado para este martes 31 de marzo a las 20:15 horas de la Argentina, y se disputará en la mítica Bombonera de Buenos Aires.

Además de la opción de streaming por celular, el evento se podrá seguir en vivo a través de la señal abierta o sintonizando el canal en los distintos proveedores de cable:

  • Cablevisión Flow: Canal 10 (SD) y 80.5.

  • Telecentro: Canal 12.

  • DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).

  • Movistar TV, Super Canal y TeleRed: Canal 10.

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