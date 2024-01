Murió David Gail, actor de "Beverly Hills, 90210″

“Nunca será lo mismo, pero te sostendré fuerte cada día en mi corazón, hermoso, amoroso e increíble ser humano. Te voy a extrañar cada segundo”, cerró.

David Gail

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las causas del fallecimiento de David Gail.

Gail había nacido en Tampa, Florida, en 1965. Fue en 1991 cuando se unió al elenco de “Beverly Hills, 90210” interpretando a Stuart Carson, quien mantendría una relación prominente durante la serie con Brenda Walsh, el personaje de Shannen Doherty.

Tras alcanzar el reconocimiento por su rol en “Beverly Hills, 90210”, se sumó en 1999 a “Port Charles”, el spin-off de la serie “General Hospital”, donde interpretó al doctor Joe Scanlon.

En el cine, participó en películas como “Some Girl” (1998), “Bending All the Rules” (2002), “Perfect Opposites” (2004) y “The Belly of the Beast” (2008), y actuó en el filme romántico “Bending All the Rules” en 2002, protagonizada por Bradley Cooper y Colleen Porch. Su última actuación en el cine fue en el 2008 en la película de terror “The Belly of the Beast”.