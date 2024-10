Shakira agotó entradas en Argentina y suma una nueva fecha: todos los detalles

Este martes, Shakira rompió un récord al agotar la Preventa Fans para su concierto en Argentina en solo 40 minutos.

shakira

Shakira en Buenos Aires: precios de entradas y dónde comprar

La preventa para la segunda función comenzará el 10 de octubre a las 10 am y estará disponible durante 48 horas o hasta agotar stock. Una vez agotada esta fase, se abrirá una segunda preventa con las mismas condiciones.

Al finalizar ambas preventas, se habilitará la venta general con todos los medios de pago. Las entradas se podrán adquirir a través del sitio oficial entradauno.com.

Campo VIP Impar: $260.000

Campo VIP Par: $260.000

Tribuna B Central: $190.000

Tribuna B Lateral: $190.000

Tribuna C Impar: $170.000

Tribuna C Par: $170.000

Tribuna A Central: $160.000

Tribuna A Lateral: $160.000

Tribuna Dorrego: $150.000

Campo Trasero: $110.000

shakira

La gira latinoamericana

11-Feb Rio de Janeiro Estadio Nilton Santos

13-Feb São Paulo Estadio Morumbi

16-Feb Lima Estadio Nacional

21-Feb Barranquilla Estadio Metropolitano

23-Feb Medellín Estadio Atanasio Girardot

26-Feb Bogotá Estadio El Campín

2-Mar Santiago Estadio Nacional

7-Mar Buenos Aires Campo Argentino de Polo

8-Mar Buenos Aires Campo Argentino de Polo

12-Mar Monterrey Estadio BBVA

16-Mar Guadalajara Estadio Akron

19-Mar Mexico City Estadio GNP Seguros

La gira que hará Shakira por Latinoamérica

La “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” rinde homenaje a la icónica música de Shakira, con una visión hacia el futuro. Inspirada en su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, esta gira difunde un mensaje de empoderamiento y fortaleza, que Shakira desea transmitir tanto a nuevas generaciones de seguidores que aún no han tenido la oportunidad de verla en vivo, como a aquellos que han esperado durante años su regreso.

Con una producción completamente renovada, utilizando tecnología de vanguardia, una selección de sus mayores éxitos, nuevas canciones y algunas sorpresas, el concierto promete ser una experiencia visual y musical inolvidable.

En esta vuelta a los escenarios de Latinoamérica, Shakira aspira a crear un espacio donde sus fans puedan unirse a ella para celebrar el poder del renacimiento personal, tal como un diamante que se forma bajo presión y resurge más fuerte y brillante después de enfrentar las adversidades.