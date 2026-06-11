Mundial 2026: todo lo que tenés que saber sobre la ceremonia inaugural

Para aquellos que desean seguir de cerca todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol, resulta indispensable revisar el Fixture Mundial 2026. Con la fecha del Mundial 2026 ya en marcha, comienza una maratón ininterrumpida de partidos del Mundial a lo largo de sus tres países anfitriones.

Si querés vivir y disfrutar del Mundial hoy, prepará las pantallas y sintonizá la transmisión oficial para no perderte un solo detalle de a qué hora es la apertura del Mundial 2026. Es el momento ideal para resolver la duda de a qué hora empieza el Mundial y prepararse para vibrar un mes entero con el mejor Mundial de Fútbol 2026, sabiendo con exactitud a qué hora es la inauguración del Mundial.