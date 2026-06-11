Mundial 2026: todo lo que tenés que saber sobre la ceremonia inaugural
La esperada inauguración del Mundial 2026 ya está aquí. Conocé el fixture, a qué hora es la apertura hoy y los detalles de México-Sudáfrica, primer partido.
La fiebre por la Copa Mundial de Fútbol de 2026 ya se vive en todo el planeta. La gran fiesta deportiva arranca oficialmente con la ceremonia inaugural del Mundial 2026, un evento único que contará con tres sedes y marcará el inicio de la competencia más esperada por los fanáticos.
¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 hoy?
IMPORTANTE: A qué hora empieza el Mundial 2026
Muchos hinchas se preguntan constantemente a qué hora empieza el Mundial 2026. La ansiada Apertura Mundial 2026 principal tendrá lugar hoy, jueves 11 de junio. Específicamente, la Inauguración Mundial 2026 hora argentina está fijada para las 14.30. Esta imponente celebración inicial se desarrollará en el Estadio Azteca, dando lugar a la apertura formal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y respondiendo de manera global a la consulta de a qué hora es la inauguración del Mundial 2026.
El primer partido del Mundial 2026 y el nuevo fixture
Inmediatamente después de la gran Ceremonia inaugural Mundial 2026, la acción y la adrenalina se trasladan al campo de juego. El primer partido del Mundial 2026 será el emocionante choque entre la selección local, México, y su par de Sudáfrica, el cual está programado para comenzar a las 16.00 horas.
Para aquellos que desean seguir de cerca todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol, resulta indispensable revisar el Fixture Mundial 2026. Con la fecha del Mundial 2026 ya en marcha, comienza una maratón ininterrumpida de partidos del Mundial a lo largo de sus tres países anfitriones.
Si querés vivir y disfrutar del Mundial hoy, prepará las pantallas y sintonizá la transmisión oficial para no perderte un solo detalle de a qué hora es la apertura del Mundial 2026. Es el momento ideal para resolver la duda de a qué hora empieza el Mundial y prepararse para vibrar un mes entero con el mejor Mundial de Fútbol 2026, sabiendo con exactitud a qué hora es la inauguración del Mundial.
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