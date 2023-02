Las frases más polémicas de la nueva canción de Shakira con Karol G

Embed

Las frases más polémicas de Karol G y Shakira

Los fanáticos interpretan la nueva canción de las colombianas como una nueva “tiradera” a las ex parejas de las cantantes. Es decir, a Gerard Piqué y Anuel AA.

A continuación, te dejamos algunas de las frases más polémicas que dejó este nuevo éxito musical para que saques tus propias conclusiones:

1. “La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente”, dice Karol G

2. Con un ritmo urbano Karol siguió: “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”.

3. “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, dice una de las frases más polémicas del coro.

4. Así comienza cantando Shakira: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa´ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

5. “Por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró eso no da ni rabia, yo me río”, sigue cantantando la ex de Piqué.

6. Lista y con su mirada directa en la cámara las frases de Karol G siguen: “Ahora tú quieres volver, se te nota. Espérame ahí, que soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra, y que te quedó grande la bichota”.

7. “Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level. Volver conmigo, never”, cantan las artistas.

8. Una de las frases más polémicas del nuevo éxito es: “Tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven. Quieres volver ya, lo suponía, dándole like a la foto mía. Buscando por fuera la comida”.