Shakira se presentó en la Copa América 2024 con un show que causó impacto

Sin embargo, también hay que destacar que si bien siempre es agradable ver a Shakira arriba del escenario, también está el hecho de que fue muy criticada. No solamente porque muchos latinoamericanos, no solo argentinos y colombianos, aseguraron que "esto no es el Super Bowl" como para tener un show en el entretiempo, sino porque hizo playback.

shakira final

La presentación fue agradable y encantadora, pero el hecho de que la cantante no cantara en vivo, también opacó su éxito. Además, claro, por parte de Argentina, su presentación también fue muy criticada, en especial porque con la presencia de Shakira, se trataba de la cuarta artista colombiana en cantar en la Final.

Esto es porque la apertura la hizo Feid, el himno lo cantó Karol G y el entretiempo ella, mientras que Maluma y Sebastián Yatra también estaban listos en el palco, aunque ellos no fueron convocados a cantar. En cuanto al himno Nacional, quien lo entonó fue Abel Pintos cautivando, también, con su espectacular voz a todos los presentes en el estadio donde la Scaloneta levantó su cuarta copa consecutiva.