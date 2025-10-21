Sigue la disputa entre Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio por la herencia de Jorge Lanata
La abogada y la hija del periodista se volvieron a cruzar y ahora todo gira en torno a cómo dividirán los bienes del periodista.
La tensión entre Elba Marcovecchio y Bárbara Lanata –junto a Lola– continúa en aumento. La joven se verá obligada a cambiar de abogado a poco tiempo de que se cierre la sucesión de los bienes de Jorge Lanata, mientras que vuelve a ponerse en discusión el tema de las joyas por las que Elba fue acusada de “ladrona”.
Según informó el periodista Alejandro Castelo, Bárbara cambiaría de representante legal por motivos de salud, mientras que Marcovecchio se encuentra en Europa atendiendo la causa en la que defiende a Mauro Icardi durante su divorcio con Wanda Nara.
Castelo también destacó la necesidad de una auditoría entre las partes, ya que el conflicto parece lejos de resolverse. La misma hija del comunicador había enviado un mail a un grupo de personas para averiguar el DNI de Elba, pero Marcovecchio le habría contestado pidiéndole que no la “arrobe” más.
A partir de ahora, Bárbara planea enviar sus consultas únicamente a los abogados, ya que, aunque un correo electrónico no represente un problema legal, la relación personal entre ambas estaría cada vez más deteriorada.
En cuanto al testamento del periodista, se confirmó que incluirá los departamentos en la calle Esmeralda, en CABA, la casa en José Ignacio, Punta del Este, y los cuadros de las viviendas, los cuales serán tasados.
Además, Bárbara habría puesto sobre la mesa la posesión de ciertas joyas en manos de la abogada, así como relojes que Marcovecchio se habría llevado bajo la vigilancia de cámaras de seguridad, cuyos videos se viralizaron antes del fallecimiento del comunicador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario