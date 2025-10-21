Sigue la disputa entre Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio por la herencia de Jorge Lanata

La tensión entre Elba Marcovecchio y Bárbara Lanata –junto a Lola– continúa en aumento. La joven se verá obligada a cambiar de abogado a poco tiempo de que se cierre la sucesión de los bienes de Jorge Lanata, mientras que vuelve a ponerse en discusión el tema de las joyas por las que Elba fue acusada de “ladrona”.