Sigue tenso el clima en la familia Fort: Martita blanqueó su distancia con Thomas

Sin embargo, la situación cambia por completo cuando se refiere a su primo Thomas. Allí la heredera fue tajante: “No tengo relación con Thomas”, afirmó sin dudar, dejando en claro que la distancia no es reciente ni superficial. Explicó que el conflicto con él es estrictamente personal y que no puede equipararse con los desacuerdos que pueda tener con otros integrantes de la familia. Incluso señaló que, en su caso, “pasó una línea” que ella no está dispuesta a dejar atrás.