La reacción de la ex de Silvestre cuando le preguntaron por lo que el actor dijo de sus hijos

La actriz maneja un perfil bajo, tanto en los medios como en las redes sociales, y todo esto surgió tras las polémicas declaraciones del conductor donde había indicado: “No tengo relación con ninguno, solo con mi hija del corazón que es la hija de Patricia, mi mujer. Con mis hijos de sangre, siento que hice mis deberes, ya perdoné y espero. Son grandes y espero que hagan su parte", deslizó.

“No esperen todo siempre de mí. ‘Che viejo, ¿estás bien?’. Al menos eso”, reveló, y ante la propuesta de Edith Hermida de llamar él sus hijos, contestó de forma contundente: “No tengo el teléfono. Por ciertas situaciones, que a mí no me atañen, han cortado todo”.

Además, contó: “No voy a contar lo que pasé. No es fácil que a los 60 años te dejen en pelotas, el trabajo de toda tu vida, que de un día para el otro te quedes en la calle, y que todos sean cómplices. No es fácil perdonar eso, una cosa es de la boca para afuera, otra cosa es lo que te duele”.

Y apuntó: “Yo con las madres tuve vidas bárbaras, más allá de que me peleé en su momento, tuve relaciones increíbles. Puedo tomar un café con cualquiera, quizás no con la que me dejó en la calle”, cerró, haciendo clara alusión a Verónica Vieyra.

La pareja entre Silvestre y Verónica Vieyra se separó en 2010 tras 14 años juntos y ambos son padres de Camila y Macarena, que llevan el apellido del conductor, pero no tienen diálogo directo.