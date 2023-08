Así la conocimos: el debut de Silvina Luna en Gran Hermano

"También trabajo con una agencia de publicidad haciendo algunas fotos, comerciales. Eso me encanta", agregó en el clip para la segunda edición de "Gran Hermano".

La palabra de peso la agregó Sergio Luna, el padre de Silvina, quien contó que "es increíble la cantidad de amigos que tiene" y que "todos hablan muy bien de ella".

"No es muy demostrativa, pero tiene un corazón grandísimo", expresó Sergio.

silvina luna recuerdo

En ese corto video de 2001 el público también conoció a las amigas de la infancia de la modelo, una de las cuales le aconsejó que "se preste a escuchar" dentro de la casa de "Gran Hermano".

"Que sea auténtica, compañera. Que si tiene que decir algo, que lo diga. Y cuando tenga que callar, que lo calle", fue el consejo de Roxana, la madre de Silvina Luna, en una muestra del origen de la inteligencia emocional de la modelo.

"Por ahí me puede llegar a jugar en contra que soy demasiado frontal. Cuando me molesta algo lo digo porque si no lo digo me siento mal y se me nota", se hizo cargo, a su vez, Silvina.

"Me enamoré una sola vez y me encantaría volver a enamorarme así que si se me presenta la oportunidad de poder estar bien con alguien...", confesó entre risas la modelo, quien vivió una serie de romances -de perfil bajo y no tanto- a través de los años.

El cariño más duradero de Silvina Luna fue con el público, que siempre tuvo en buena estima a la modelo y actriz que falleció este jueves a los 43 años debido, entre otras cuestiones, a una insuficiencia renal producto de la mala praxis del cirujano Aníbal Lotocki.