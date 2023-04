El contundente descargo de Silvina Luna tras las críticas a su cuerpo: "Esta soy yo"

En tal sentido, la modelo resaltó: "yo estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes y no, a las que mensajes tan dañino las pueden matar. Como también con otro mensaje hermosos las pueden elevar y ayudar un montón".

"Me preguntaron: ‘¿Qué pasó?’, ‘¿Qué te pasó en la cara?’. Me pasaron los años, tengo 42. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 20, no sé. Me pasó la vida, esta soy yo”, manifestó.

El descargo de Silvina Luna