El hermano de Silvina Luna cumplirá un deseo de la modelo vinculado a Aníbal Lotocki: de qué se trata

Ángel de Brito contó en LAM las novedades del caso: "Hablé con Fernando Burlando y me escribí con el hermano de Silvina Luna que está trabajando en el proyecto de una serie para contar todo lo que fue la vida de Silvina Luna, no solo la muerte. La serie es algo que le pidió Silvina porque lo quería hacer ella. En su momento, cuando había venido a hacer esa última nota no sé si me lo contó al aire o fuera del aire que estaba haciendo su vida porque ella y su hermano tenían registrado todo".