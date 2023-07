Insólito: Silvina Luna en terapia intensiva y Aníbal Lotocki desde el circo sostiene que no tiene culpa de su estado

“Silvina Luna se está muriendo ¿qué tenés para decir?”, se le escucha preguntar a un hombre que filmó el tenso momento. “Lo lamento mucho, por supuesto”, respondió fríamente Lotocki. El sujeto insistió y le preguntó sobre Gabriela Trenchi, una de las denunciantes, que dijo que por culpa suya tiene complicaciones de salud. “Sí, pero es mentira. No es por mi culpa. Eso está en la condena, que se desvinculó la enfermedad de Gabriela Trenchi”.

Consultado por la ex Gran Hermano, el doctor lanzó: “Estamos muy preocupados. No es culpa mía lo de Silvina Luna, creo que no entendiste lo de la condena”. Respecto a si se hace cargo de lo que le pasó a sus pacientes después de haber sido operados por él, se defendió: “No, lo que pasa es que ustedes tendrían que haber estado en el juicio, haber leído la condena, y ahí se hubiesen enterado que lo que tiene Silvina Luna no tiene nada que ver conmigo”.

“Parece que tiene una infección intrahospitalaria”, cerró sin hacerse cargo.