Jorge Rial recordó el día que Silvina Luna acusó a Luis Ventura de tener un "tongo" con Aníbal Lotocki

https://twitter.com/rialjorge/status/1674168588247134209 Pensar que Luisito defendió públicamente a este carnicero y hasta amagó escribir un libro con “$u verdad”. https://t.co/bTgTjvG6O4 — JORGE RIAL (@rialjorge) June 28, 2023

Hace poco menos de un año, Luna pasó por LAM, donde Ángel de Brito le contó que Ventura estaba pensando realizar un libro sobre la clínica del condenado médico. "No acusé a Luisito. Solo recordé esto mismo que dijo Silvina Luna sobre Lotocki y el libro que iba a escribir para lavarle la imagen. Hoy ella está peleando por su vida", expresó Rial.

En la entrevista con De Brito, y tras conocer detalles del supuesto libro que podría escribir el periodista de espectáculos, la modelo sentenció: "No me voy a poner mis energías en estos inventos y que no son probables, porque ya pasó por la Justicia. Yo siento que por lo menos se escuchó lo mío y se probó que lo que usé y me puso es dañino".

"Lo de Ventura no tiene ni pies ni cabeza. Que Ventura diga que yo tengo un problema de salud prexistente me tiene sin cuidado. Claramente hay un acuerdo, una amistad o un 'tongo' con Lotocki", concluyó Silvina.

