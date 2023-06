La bronca de Stefy Xipolitakis, otra de las víctimas de Aníbal Lotocki

Stefy además contó que en estos últimos días le llegaron muchos mensajes ya que ella también es víctima de las intervenciones quirúrgicas de Lotocki. “No es que no quise atender por creerme superior, pero es un tema muy delicado que obviamente me afecta personalmente”, explicó y agregó que no se encuentra en Argentina.

“Pasé muchos años de terapia para poder hablar de esto y para que no me afecte más de lo que ya lo hizo”, dijo Xipolitakis en sus redes sociales. Meses atrás, la artista había relatado el calvario que vivió por una operación de glúteos, lo cual le ha causado muchos dolores en esa zona.

De esta manera, Stefy explicó por qué no ha respondido a los medios que la contactaron: “Es una forma de cuidar mi salud mental, para poder seguir disfrutando de mi alegría, de mi música y de los momentos bonitos”. Y añadió: “Le deseo una pronta recuperación a Silvina”.

STEFI XIPOLITAKIS LOTOKI