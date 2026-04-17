Ximena Capristo reveló por qué no participa en la serie sobre Silvina Luna: "Yo no cartoneo con mi amiga"

Con el correr de los días, las especulaciones crecieron y algunos deslizaron que su negativa podía estar vinculada a intereses personales. Sin embargo, Capristo desestimó esas versiones y reafirmó su postura: “Algunos dicen que cartoneo pero creo que es todo lo contrario. Ahí (en el documental) hay un montón así pero yo jamás. Yo sé la relación que tuvimos, pudimos verla en su último momento porque su hermano autorizó la entrada y se lo agradezco, pero elijo no estar”.

Mientras el proyecto se acerca a su estreno y el adelanto ya circula, la ausencia de Capristo y Conti continúa generando comentarios. Aun así, la panelista insistió en que se trata de una decisión estrictamente personal y desligada de cualquier conflicto con la familia. “Tengo su foto en un cuadro, le prendo una velita y le rezo como a la gente que falleció y yo amaba, como mi mamá”, contó, al describir la manera íntima en la que mantiene vivo el recuerdo de su amiga.

En esa misma línea, dejó en claro que su determinación no cambiará: “Los demás pueden decir lo que quieran, mi marido, Silvina y yo sabemos la verdad. Ella tenía ganas de hacer la serie y contar todo, con ella en vida hubiera aceptado si me lo pedía, pero ella no está y decido yo”.

Así, es como Ximena reafirma que su homenaje a Luna se sostiene en el ámbito privado, lejos de cámaras y producciones. “La acompañamos hasta el último momento porque la amábamos y de ambos lados nos sentíamos familia”.

Embed - POLÉMICA CON LA SERIE DE SILVINA LUNA