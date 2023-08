"Quiero vivir", la palabra de Silvina Luna dos semanas antes de ser internada

Antes de sus 79 días de internación en el Hospital Italiano, Silvina Luna había brindado una entrevista sin saber que sería la última: un diálogo intenso y lleno de emociones con Ángel de Brito en LAM.

Allí habló de su problema de salud debido a una intervención estética que Aníbal Lotocki le había realizado en el año 2011 y todas las consecuencias que esta mala praxis le trajo a su vida cotidiana.

Entre lágrimas, la ex Gran Hermano había abierto su corazón como nunca antes: "Quiero seguir viviendo, a mí me encanta vivir, me gusta la vida. Quiero vivir. Pero bueno, nunca sabés qué caminos vas a transitar", sostuvo en esa oportunidad.

Tristemente, el mundo del espectáculo hoy le dice adiós a quien supo luchar hasta último momento por vivir, justamente lo que más deseaba.