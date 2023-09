Víctimas de Aníbal Lotocki crearon un grupo de WhatsApp

anibal lotocki

Pamela Sosa, manifestó tener diabetes a causa de lo que tiene inyectado en su cuerpo, al igual que Stefy Xipolitakis "Cada 6 meses me tengo que hacer estudios para ver si se me calcifica mi riñón", expresó ante las cámaras. Y sumó: "Me refugio en mi familia, en la gente porque la cabeza es frágil y yo se que mañana me puedo morir. Y no pedí esto, y ninguna de las chicas pidió esto" remarcó.

Stefy y Pamela.jpg

Virginia Gallardo, otra de las damnificadas, hoy en intrusos dio detalles de ese grupo de WhatsApp contando que hay víctimas famosas, no famosas y amigos de damnificados, y recalcó: “No saben la cantidad de casos desconocidos que se han sumado”.

Virginia Gallardo.jpg

Nancy Duré se interesó por saber si los testimonios eran similares respecto al material y las intervenciones, a lo que la Virgina respondió: “Todos”. Y remarcó: “Ahora se armó otro grupo porque en el medio surgían preguntas, testimonios de gente que ha hecho diferentes cosas para solucionar sus problemas, otros dicen con qué médicos se atendieron...”.

“Hay un montón de casos gravísimos. La verdad es que hoy, con el diario del lunes, el tema de la calcemia es algo que se repite en muchos casos”