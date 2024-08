Murió Silvio Santos, legendario conductor de TV brasileño

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos



Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria



Descansa em Paz



Silvio Santos 1930 - 2024 pic.twitter.com/yusDOeczKr