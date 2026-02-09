Qué reveló la autopsia preliminar al hombre asesinado a patadas a la salida de un boliche en Mar del Plata
El informe de Policía Científica indicó que la víctima, de 30 años, murió de un paro cardíaco a raíz de un severo traumatismo de cráneo.
Se dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia que le realizaron a Lucas Nahuel Larroque, el hombre de 30 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en Batán.
Según el estudio forense, la víctima recibió dos violentas patadas en la cabeza que le provocaron lesiones fatales. Larroque ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y bajo asistencia respiratoria.
De acuerdo a una fuente judicial citada por el medio 0223, el informe preliminar determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un paro cardíaco derivado de los graves traumatismos craneales, que ocasionaron una hemorragia intracraneal.
Fuentes policiales indicaron que el hecho se originó tras una discusión entre jóvenes, cuando Larroque intentó defender a la hija de su pareja y a una amiga a la salida de un boliche ubicado sobre la Colectora, entre las calles 132 y 153. En ese contexto, uno de los agresores le propinó una trompada que lo derribó y, una vez en el suelo, le dio dos patadas en la cabeza.
La brutal agresión fue registrada por testigos, cuyas imágenes muestran a la víctima inconsciente en el piso, convulsionando y con lesiones de extrema gravedad.
Por el crimen hay dos personas detenidas, un joven de 18 años, identificado como Lautaro Galván Vieytes, señalado como autor de las patadas mortales, y una mujer de 24 años que intentó impedir el accionar policial.
La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de General Pueyrredón, ordenó el traslado del imputado a la Alcaidía Penitenciaria de Batán. Inicialmente el expediente había sido caratulada como tentativa de homicidio pero fue recaratulada luego de confirmarse la muerte de Larroque.
En tanto, la mujer detenida fue trasladada a la Unidad Penal N°50 bajo la acusación de resistencia a la autoridad, con intervención del fiscal de Flagrancia Facundo de la Canale.
"Esa patada fue una traición": el desgarrador relato de la pareja del hombre asesinado en Batán
La familia de Lucas, el hombre de 30 años asesinado este domingo a la salida de un boliche en Batán, Mar del Plata, habló con C5N. Rocío, pareja de la víctima y testigo, se refirió al impactante video que circula en redes sociales, donde se ve que recibe la patada mortal en la cabeza estando indefenso en el suelo.
Según el relato de Rocío, el conflicto se inició cuando su hija intentó defender a una amiga que estaba siendo atacada por un grupo de personas conocidas en la zona por ser "problemáticas". En medio de la gresca, Lucas intervino para protegerlas. "Cuando volteo para mirar para atrás estaba Lucas parado y le digo 'amor, me quiere pegar'. Y Lucas en ese movimiento de querer sacarme a mí, viene un muchacho y le pega", detalló.
Un giro en la investigación: señalan a un segundo agresor
El testimonio de Rocío aporta un elemento crucial para el fiscal Leandro Arévalo: la participación activa de más de una persona en el homicidio. La testigo aseguró que quien derribó a Lucas inicialmente no es el joven de 18 años que actualmente está detenido.
"El mismo que lo tumbó de una trompada a Lucas no es el mismo que le pegó las dos patadas", afirmó tajante. Rocío explicó que, si bien la patada final quedó grabada por testigos, "no hay un video claro en el que se vea quién es el que le da el golpe, la piña que lo tumba contra el piso". Por eso, la familia pide desesperadamente que se analicen las cámaras de seguridad del Banco Credicoop, ubicado frente a la escena, para identificar a este primer atacante.
"Esa patada fue una traición"
Con profundo dolor, Rocío describió la brutalidad del ataque final. Contó que, tras perseguir brevemente al primer agresor, regresó y vio cómo atacaban a su pareja en el suelo. "Salió corriendo de vuelta y, como si hubiese sido un perro, le pateó la cabeza", relató sobre el accionar del detenido. Para ella, no hubo posibilidad de defensa: "Esa patada fue una traición, no le dieron tiempo ni de reaccionar".
La mujer también lanzó duras críticas al accionar de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia presentes. Denunció que "había un patrullero afuera y no estaban haciendo nada, vieron todo". Además, aseguró que la ambulancia demoró "casi 45 minutos" en llegar al lugar.
