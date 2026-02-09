Qué reveló la autopsia preliminar al hombre asesinado a patadas a la salida de un boliche en Mar del Plata

Ataque batan Lucas Nahuel Larroque

Por el crimen hay dos personas detenidas, un joven de 18 años, identificado como Lautaro Galván Vieytes, señalado como autor de las patadas mortales, y una mujer de 24 años que intentó impedir el accionar policial.

La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de General Pueyrredón, ordenó el traslado del imputado a la Alcaidía Penitenciaria de Batán. Inicialmente el expediente había sido caratulada como tentativa de homicidio pero fue recaratulada luego de confirmarse la muerte de Larroque.

En tanto, la mujer detenida fue trasladada a la Unidad Penal N°50 bajo la acusación de resistencia a la autoridad, con intervención del fiscal de Flagrancia Facundo de la Canale.

"Esa patada fue una traición": el desgarrador relato de la pareja del hombre asesinado en Batán

La familia de Lucas, el hombre de 30 años asesinado este domingo a la salida de un boliche en Batán, Mar del Plata, habló con C5N. Rocío, pareja de la víctima y testigo, se refirió al impactante video que circula en redes sociales, donde se ve que recibe la patada mortal en la cabeza estando indefenso en el suelo.

Según el relato de Rocío, el conflicto se inició cuando su hija intentó defender a una amiga que estaba siendo atacada por un grupo de personas conocidas en la zona por ser "problemáticas". En medio de la gresca, Lucas intervino para protegerlas. "Cuando volteo para mirar para atrás estaba Lucas parado y le digo 'amor, me quiere pegar'. Y Lucas en ese movimiento de querer sacarme a mí, viene un muchacho y le pega", detalló.

Un giro en la investigación: señalan a un segundo agresor

El testimonio de Rocío aporta un elemento crucial para el fiscal Leandro Arévalo: la participación activa de más de una persona en el homicidio. La testigo aseguró que quien derribó a Lucas inicialmente no es el joven de 18 años que actualmente está detenido.

"El mismo que lo tumbó de una trompada a Lucas no es el mismo que le pegó las dos patadas", afirmó tajante. Rocío explicó que, si bien la patada final quedó grabada por testigos, "no hay un video claro en el que se vea quién es el que le da el golpe, la piña que lo tumba contra el piso". Por eso, la familia pide desesperadamente que se analicen las cámaras de seguridad del Banco Credicoop, ubicado frente a la escena, para identificar a este primer atacante.

"Esa patada fue una traición"

Con profundo dolor, Rocío describió la brutalidad del ataque final. Contó que, tras perseguir brevemente al primer agresor, regresó y vio cómo atacaban a su pareja en el suelo. "Salió corriendo de vuelta y, como si hubiese sido un perro, le pateó la cabeza", relató sobre el accionar del detenido. Para ella, no hubo posibilidad de defensa: "Esa patada fue una traición, no le dieron tiempo ni de reaccionar".

La mujer también lanzó duras críticas al accionar de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia presentes. Denunció que "había un patrullero afuera y no estaban haciendo nada, vieron todo". Además, aseguró que la ambulancia demoró "casi 45 minutos" en llegar al lugar.

esposa hombre asesinado en mar del plata