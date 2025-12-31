Sin despedida al aire: el enojo de Alejandra Maglietti y Any Ventura tras ser bajadas de Bendita
Las panelistas no pudieron salir en su último programa antes de mudarse a América TV y expresaron su indignación por la decisión del canal.
Un fuerte malestar se desató en el mundo televisivo luego de que Alejandra Maglietti y Any Ventura no pudieran despedirse al aire de Bendita, el histórico programa de El Nueve. Ambas panelistas estaban listas para participar de lo que sería su último envío antes de iniciar una nueva etapa en América TV junto a Beto Casella, pero una decisión del canal les impidió salir en pantalla y generó enojo, tristeza y reproches públicos.
La situación se conoció a través de Ángel de Brito en LAM, quien reveló los detalles del episodio y luego dialogó en vivo con las protagonistas. En el caso de Any Ventura, la sorpresa fue total. Según relató, ya estaba cambiada, maquillada y preparada para ingresar al estudio cuando recibió la noticia de que no iba a formar parte del programa. “Estoy re triste. No sé si fue un mal entendido o con intención...”, expresó con visible angustia.
Ventura explicó que su presencia en Bendita era una rutina sostenida durante años y que la decisión la tomó completamente desprevenida. “Desde hace años voy todos los martes y, ya lista, un productor me dijo que hoy no estaba en la grilla y lamentablemente no iba a ir al piso. Me tuve que ir”, contó, remarcando el desconcierto que le generó la situación. La imposibilidad de despedirse frente a cámara fue lo que más le dolió: “Yo iba a agradecer por todo este tiempo. Saludé a todas las personas que me hicieron la vida más fácil en estos 14 años, pero no pude subir al piso”.
La panelista fue aún más dura al plantear su enojo con la decisión del canal. “¿De qué tienen miedo? ¿Tan peligrosa soy que no puedo decir que agradezco este laburo? ¿Es tan grave decir eso?”, lanzó, sin ocultar su molestia. Luego, reveló que habló del tema con Beto Casella y lamentó la oportunidad perdida: “Estoy triste y lo hablé con Beto Casella. Se perdieron una despedida cariñosa”. Finalmente, confesó el impacto emocional del episodio: “Lloré porque me dio tristeza e impotencia”.
Alejandra Maglietti, por su parte, adoptó un tono más calmo, aunque también dejó en claro su decepción. A diferencia de su compañera, explicó que a ella le avisaron antes de salir de su casa que no iba a estar al aire. Incluso hizo una autocrítica y deslizó una posible explicación: consideró que la decisión de El Nueve pudo estar relacionada con las notas que ambas dieron ese mismo día en América TV sin pedir autorización previa.
“Me hubiera gustado despedirme... No tuve tiempo de hablarlo con el canal, seguramente lo decidieron antes de que vayamos. No fue decisión mía no ir...”, señaló Maglietti, dejando entrever que la situación se resolvió de manera unilateral. De este modo, la salida de Ventura y Maglietti de Bendita, un programa al que estuvieron ligadas durante años, terminó envuelta en polémica y malestar, marcando un cierre inesperado antes de su desembarco en una nueva pantalla.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario