Sin despedida al aire: el enojo de Alejandra Maglietti y Any Ventura tras ser bajadas de Bendita

panelistas bendita enojadas

Ventura explicó que su presencia en Bendita era una rutina sostenida durante años y que la decisión la tomó completamente desprevenida. “Desde hace años voy todos los martes y, ya lista, un productor me dijo que hoy no estaba en la grilla y lamentablemente no iba a ir al piso. Me tuve que ir”, contó, remarcando el desconcierto que le generó la situación. La imposibilidad de despedirse frente a cámara fue lo que más le dolió: “Yo iba a agradecer por todo este tiempo. Saludé a todas las personas que me hicieron la vida más fácil en estos 14 años, pero no pude subir al piso”.