Sin filtro: Griselda Siciliani destrozó a una seguidora que le pidió que baje de peso

La controversia surgió cuando la actriz leyó un mensaje de una seguidora que la atacaba tanto por su físico como por su ideología. La usuaria le había escrito: "Siciliani, ¿por qué no ocupás tu tiempo en bajar de peso? En vez de criticar al presidente Milei, si te molesta que te gobierne un presidente que no es kirchnerista, te podés ir a vivir a Venezuela".