Sin filtro: Griselda Siciliani destrozó a una seguidora que le pidió que baje de peso
Una seguidora en redes sociales criticó a la actriz por su figura y ella la destrozó con una respuesta picante y divertida. Los detalles.
La actriz Griselda Siciliani, a punto de estrenar la tercera temporada de su exitosa serie "Envidiosa" en Netflix el próximo 19 de noviembre, la cual ya fue un éxito con sus primeras dos partes, se mostró "picante" en redes sociales al enfrentar una fuerte crítica sobre su imagen y sus posturas políticas.
La controversia surgió cuando la actriz leyó un mensaje de una seguidora que la atacaba tanto por su físico como por su ideología. La usuaria le había escrito: "Siciliani, ¿por qué no ocupás tu tiempo en bajar de peso? En vez de criticar al presidente Milei, si te molesta que te gobierne un presidente que no es kirchnerista, te podés ir a vivir a Venezuela".
La respuesta sin filtro de Griselda Siciliani a las críticas por su figura
En base a este comentario desagradable y agresivo, Griselda Siciliani optó por abordar el comentario de forma irónica y con un claro mensaje político, pero sin entrar en una discusión de furia. Esto es porque la actriz publicó un video donde utilizó como top un pañuelo verde, símbolo de la lucha por la legalización del aborto.
La actriz dejó en claro su postura y desestimó la crítica sobre su peso, sugiriendo que el verdadero motivo de la molestia de la usuaria podría ser su ideología. Con un tono sarcástico, escribió: "Para los que me mandan a bajar de peso, aquí les regalo un video de cuando tenía 10 kilos menos (aunque tal vez les molesta otra cosa de este pequeño film)".
Con este gesto, Siciliani no solo se defendió del ataque personal por su físico, sino que también ironizó sobre las críticas políticas que la instaban a mudarse a Venezuela por su disenso con el presidente Milei, al tiempo que reafirmaba su apoyo a la causa feminista a través del uso del pañuelo verde.
