"Sismo Magnitud 9.5": una combinación de inocente épica con emoción y héroes sin capa

Si hay algo que disfruto son las películas enfocadas en algún desastre natural. No específicamente por la tragedia que éstos generan, sino por el nivel de acción y efectos especiales con los que se desarrollan. Y eso mismo sucede con "Sismo Magnitud 9.5". A pesar de que esta película no me deslumbró y fue mucho menos de lo que esperaba teniendo en cuenta su trama, definitivamente sabe cumplir con las expectativas de una cinta de acción, aunque destacadamente no de Hollywood.