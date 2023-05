Desopilante momento en Sobredosis de TV: Andy Chango descubrió quién es Santi Maratea

"Tengo muchas preguntas: ¿Quién es Santi 'Manater' y qué hace? ¿por qué salían hinchas de fútbol? No entendí nada", consultó con asombro el artista, y luego ironizó: "¿Yo lo contacto ahora y le digo que quiero guita? Podemos hablar de un señor de 52 años que necesita un poco de ayuda por una sociedad que lo ha explotado y que se han reído de él".

Siempre sorprendido, Andy continuó con sus preguntas. "¿Me da plata y después no hacemos nada, no? ¿O hay que hacer una obra? ¿Y por qué tiene ese don para conseguir dinero?", añadió, ante las risas de Juan Di Natale y la Negra Vernaci.

Qué dijo Andy Chango sobre su participación en la serie de Fito Páez

Andy Chango también habló sobre su brillante interpretación de Charly García en "El amor después del amor", la biopic que es furor en Netflix.

"Hacer de Charly es como hacer de Maradona o de Gardel. Para mí fue más que suficiente salir bien parado. Acá en Argentina somos muy intensos. Yo creía que quizás me iban a crucificar, estaba pensando si tenía guita para estar seis meses viviendo en un lugar alejado", bromeó el invitado de Sobredosis de TV.

Sobre cómo llegó la propuesta, el ahora actor, contó: "Casi me suicido cuando Fito me llamó para decirme que lo tenía que hacer. Le tenía que decir que sí porque es mi amigo de toda la vida, me bancó siempre. Es un amigo de verdad, que además es un genio, lo admiro un montón, y una vez me pide algo...", justificó.

Andy Chango, sobre su papel de Charly García en la serie de Fito Páez