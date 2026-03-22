Soda Stereo Ecos suma dos nuevas funciones: así se ve Gustavo Cerati en el escenario del Arena de Buenos Aires

Charly Alberti y Zeta Bosio: el motor del éxito total de Soda Stereo

Más allá de la impactante presencia visual de Gustavo, el corazón del espectáculo latió con fuerza gracias a la ejecución magistral de Charly Alberti y Zeta Bosio. Ubicados al frente del escenario, los dos integrantes sobrevivientes entregaron toda su energía y talento, logrando una sincronía perfecta con la proyección de su eterno compañero. La potencia de la batería de Charly y las líneas de bajo inconfundibles de Zeta conformaron una base rítmica arrolladora que hizo vibrar al estadio por completo. El estricto control sobre el no uso de celulares permitió que los miles de asistentes se entregaran por completo a la experiencia inmersiva, priorizando la emoción compartida sobre el registro digital compulsivo, transformando la noche en un recuerdo verdaderamente imborrable en la memoria colectiva.