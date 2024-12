Sofi Martínez reveló detalles sobre el tenso cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

Durante el pase en con María O'Donell sumó que “si él le aclaró previamente que no quería hablar de su vida privada, habría que respetarlo.Es un poco cínico, porque si te llaman para sentarte ahí, es porque sos el ex de Pampita, no para hablar de política”.

En tanto, Kusnetzoff opinó: “Si te casaste y tuviste una hija con Pampita, ya tu vida deja de ser privada. Salió en todos lados. Además, entraste en la política; eso te pone en otro lugar. Estuvo muy inteligente porque no se sacó. Pero Mirtha estaba frustrada, porque no lograba que él hable. Se sentía tapada”.

Sofi pensó que Mirtha no quiso que le ocurra lo que le pasó a Susana Giménez con Pampita en su programa: “A mí me da la sensación de que Mirtha no quería que le pase lo que le pasó a Susana Giménez con Pampita, cuando no terminó diciendo nada porque las preguntas no fueron punzantes. Por eso, Mirtha buscaba ir al filo, esperando respuestas contundentes. Pero fue tenso, incómodo. En el corte no pasaba nada, él fingía demencia”.

¿Qué dijo García Moritán en lo de Mirtha?

García Moritán fue por primera vez a un programa de televisión tras la polémica separación con Carolina "Pampita" Ardohain y se mostró reacio a brindar información los motivos de la ruptura.

Durante la emisión de "La Noche de Mirtha" de este sábado, Legrand aprovechó la asistencia del exmarido de Pampita para consultarle sobre su escandalosa separación de la reconocida modelo: "¿Vos fuiste infiel?", lanzó la diva y lo que fue inmediatamente negado por el exfuncionario porteño.

"Este tiempo para mi fue muy difícil, adelgacé 8 o 9 kilos, con Carolina no estábamos bien, pero lo importante es ponerle foco a la violentísima operación política que recibí. Me vi obligado a renunciar por la violencia política que recibí", señaló Moritán, queriendo desviar la atención de su ruptura con la modelo.

En este sentido, el exfuncionario de la Ciudad de Buenos Aires indicó: "Se metieron con mi trabajo, con mis hijos, con mi matrimonio, con mis hermanos, con mis padres".

Frente a a la insistencia de Moritán por mostrar balances y documentos a modo de respaldar su gestión en el Gobierno porteño, Mirtha fue sin rodeos: "Importabas más como marido de Pampita, a nadie le importa que seas funcionario".