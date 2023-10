Sofía Clerici confirmó que sigue en pareja con Martín Insaurralde

Furiosa, Clerici contactó a Pampito para hacer un descargo. “Dejen de mentir, acá en mi barrio me aman. De hecho, viven familiares míos. Nadie me echó. Qué asco son. Cómo mienten”, expresó. Y agregó: “Todas mis vecinas me compran lencería. Me aman todas. No hago fiestas. Mi casa es un templo. A mí nadie me denunció. Investiguen. Besos”.

El periodista aprovechó para consultarle acerca de la versión de una supuesta extorsión a Insaurralde previo a la publicación de las fotos. “Jamás le pedí dinero. Es todo mentira”, sostuvo. A modo de prueba, le envió una captura con un chat de este martes a las 10 de la mañana donde dejaba ver que mantienen un buen vínculo: allí él le aconsejaba no consumir medios y ella le deseaba suerte con sus chequeos médicos.