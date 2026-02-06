Sofía Gala debutó como cantante de Fea y tuvo el apoyo especial de Fito Páez en primera fila

Tras el show, el rosarino volcó sus sentimientos en un posteo tan romántico como poético, donde celebró lo vivido sobre el escenario: “¡Explotó Niceto! Hay una nueva Buenos Aires salvaje, under y sofisticada. Volvió Baires a ser ese laboratorio dislocado de siempre! Qué alegría, la rabia, el amor, la música y las palabras tan vibrantes otra vez!“.