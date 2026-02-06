MinutoUno

Sofía Gala debutó como cantante de Fea y tuvo el apoyo especial de Fito Páez en primera fila

Con estética under y mucha complicidad, la actriz brilló como cantante de Fea acompañada por el cantante y selló el show con un apasionado beso.

La presentación de Sofía Gala como cantante de la banda Fea fue una noche especial que combinó música, estética under y una fuerte carga emocional. El show, que significó un paso importante en su recorrido artístico, tuvo además un condimento inesperado: Fito Páez acompañó la velada desde el teclado, aportando un sello único al evento.

Con una impronta rebelde y descontracturada, Sofía apostó por un look provocador acorde al espíritu rockero del recital: lentes de sol, torso desnudo y las lolas cubiertas apenas por cintas aisladoras negras en forma de cruz, completadas con tiradores al tono. La imagen terminó de reforzar la identidad cruda y alternativa de la banda.

La química entre Sofía y Fito fue uno de los aspectos más comentados de la noche. Erotismo, sensualidad y rock marcaron una puesta cargada de complicidad entre ambos, en medio de versiones que hablan de un posible embarazo y que circulan desde hace semanas.

Tras el show, el rosarino volcó sus sentimientos en un posteo tan romántico como poético, donde celebró lo vivido sobre el escenario: “¡Explotó Niceto! Hay una nueva Buenos Aires salvaje, under y sofisticada. Volvió Baires a ser ese laboratorio dislocado de siempre! Qué alegría, la rabia, el amor, la música y las palabras tan vibrantes otra vez!“.

Para despejar cualquier duda sobre su presente sentimental, Sofía se acercó al lugar donde se encontraba Fito y selló el momento con un apasionado beso, confirmando que el amor también fue protagonista de una noche que dejó mucho más que música.

