Sofía Gala apuntó contra el fenómeno Gran Hermano: "Me parece..."

“Realities no miro, y me parece loquísimo que después de haber estado todos quedándonos por estar encerrados en cuarentena, ahora hagan esto”, agregó sobre Gran Hermano en el programa Implacables.

Asimismo, Sofía Gala analizó el fenómeno, y manifestó: “Para mí, es un poco el nivel de locura que manejamos todos en este universo actual, donde nada tiene sentido y es un disparate”.

"Yo no me metería, no me interesa ser famosa. La fama no es el lado que a mí me interesa de mi profesión”, subrayó.