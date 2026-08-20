Sofía Gonet gastó 600 mil pesos en un pantalón y fue destrozada en redes sociales

La difusión del contenido generó una amplia variedad de mensajes en la caja de comentarios de la aplicación. Frente a la sugerencia de una usuaria que le señaló la posibilidad de confeccionar una alternativa idéntica en la zona comercial del barrio porteño de Once por un costo sustancialmente menor, la tiktoker no dudó en darle la razón a la seguidora respondiéndole directamente: “Es verdad”.

Por otra parte, otros internautas adoptaron una postura mucho más crítica hacia la adquisición realizada por la joven. Entre las opiniones negativas expresadas por el público en la red social, destacaron mensajes cuestionando la estética y la vida útil del pantalón con frases como “Es horrible”, “tan caro y tan feo” y “es para usarlo una o dos veces y chau”.