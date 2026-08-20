Sofía Gonet gastó 600 mil pesos en un pantalón y fue destrozada en redes sociales
A través de un video en Tiktok, la Reini mostró su nueva incorporación, pero el precio sorprendió a sus seguidores. Los detalles del video y las críticas.
La creadora de contenidos Sofía Gonet revolucionó la plataforma "TikTok" tras publicar un video en el que exhibe la reciente incorporación realizada para su vestidor personal. La influencer compartió con su audiencia los detalles de una costosa prenda de vestir, provocando una ola de comentarios divididos entre quienes elogiaron el diseño y quienes criticaron tanto su valor monetario como su practicidad.
Al iniciar el registro audiovisual ante la cámara, la joven apodada "La Reini" expuso la prenda denim de tono claro, caracterizada por estar cubierta de pedrería brillante de arriba a abajo. En las primeras líneas de su video, la creadora de contenidos enfatizó el valor del pantalón manifestando: “600 mil pesos gasté en este jean”.
Más allá del impacto visual que genera la prenda por su decoración con strass, la propia joven admitió que el peso del producto representa un problema significativo al momento de vestirlo. Dudando sobre la conveniencia de la adquisición, la tiktoker consultó a sus seguidores planteando: “Pesa toneladas, ¿hice la peor compra del año o no?”.
Con el objetivo de probar diferentes combinaciones, la influencer lució el pantalón junto a un tapado con estampado de leopardo y aclaró las razones profesionales que la llevaron a adquirir un artículo de estética tan extravagante. Al justificar su elección de vestuario para sus compromisos laborales, Gonet argumentó: “Es porque estoy grabando Pop Stars y me tengo que comer un poco la perfo”, haciendo alusión a su participación dentro del proyecto del programa "Pop Stars".
Sin embargo, tras evaluarlo pormenorizadamente, la propia joven puso en duda la usabilidad real del pantalón en la vida cotidiana. Al reflexionar sobre las pocas oportunidades en las que podría vestir la prenda, la influencer concluyó: “No lo veo para una jornada de grabación de 8 horas, ni para salir a bailar”.
La difusión del contenido generó una amplia variedad de mensajes en la caja de comentarios de la aplicación. Frente a la sugerencia de una usuaria que le señaló la posibilidad de confeccionar una alternativa idéntica en la zona comercial del barrio porteño de Once por un costo sustancialmente menor, la tiktoker no dudó en darle la razón a la seguidora respondiéndole directamente: “Es verdad”.
Por otra parte, otros internautas adoptaron una postura mucho más crítica hacia la adquisición realizada por la joven. Entre las opiniones negativas expresadas por el público en la red social, destacaron mensajes cuestionando la estética y la vida útil del pantalón con frases como “Es horrible”, “tan caro y tan feo” y “es para usarlo una o dos veces y chau”.
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