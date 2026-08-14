Quiénes son los famosos que estarán en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Tini y De Paul continúan ultimando los preparativos para llevar adelante la esperada celebración en diciembre.
La cuenta regresiva para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya comenzó. La pareja celebrará su boda el próximo 19 de diciembre en el exclusivo Dok Haras, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, y todo indica que será una celebración con importantes figuras del espectáculo y el deporte.
Luego de que se conociera públicamente el compromiso, comenzaron a circular los nombres de algunas de las personalidades que podrían acompañarlos en este momento tan especial. Según salió a la luz, Tini y De Paul se habrían comprometido durante unas vacaciones en Marruecos hace exactamente un año y, desde entonces, trabajan en los preparativos de una boda de gran despliegue.
Qué famosos asistirían al casamiento de Tini y De Paul
Por el lado de Tini, su extensa trayectoria en los medios le permitió construir vínculos con numerosas figuras de la música, la televisión y el espectáculo. Entre los nombres que aparecen vinculados a la lista de invitados se encuentran María Becerra, Nicki Nicole, La Joaqui, Oriana Sabatini, Lele Pons, Steffy Roitman y Ricky Montaner, Lizardo Ponce y Alejandro Sanz.
A ellos podría sumarse una invitada muy especial: Susana Giménez, quien tuvo un papel particular en la historia de este casamiento al ser la persona que confirmó públicamente la fecha de la boda durante una emisión televisiva.
Del lado de Rodrigo De Paul, también se espera una importante presencia vinculada al fútbol. Entre los posibles invitados aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Sergio "Kun" Agüero, además de otros integrantes de La Scaloneta, como Nicolás Otamendi.
Por otra parte, también surgieron versiones sobre una posible presencia de David y Victoria Beckham, aunque hasta el momento su asistencia no fue confirmada.
Más allá de las figuras conocidas, el festejo contará con el círculo más cercano de la pareja, entre familiares y amigos que compartirán con ellos la esperada celebración.
Empezó la cuenta regresiva del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
El pasado 11 de agosto, Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores al confirmar oficialmente su compromiso con Rodrigo De Paul. La cantante compartió un video en redes sociales en el que mostró parte de este nuevo capítulo de su vida y adelantó que contará detalles del camino hacia el altar.
"Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul", escribió la artista junto al video que publicó en su cuenta de Instagram.
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