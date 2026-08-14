Quiénes son los famosos que estarán en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Por otra parte, también surgieron versiones sobre una posible presencia de David y Victoria Beckham, aunque hasta el momento su asistencia no fue confirmada.

Más allá de las figuras conocidas, el festejo contará con el círculo más cercano de la pareja, entre familiares y amigos que compartirán con ellos la esperada celebración.

Empezó la cuenta regresiva del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El pasado 11 de agosto, Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores al confirmar oficialmente su compromiso con Rodrigo De Paul. La cantante compartió un video en redes sociales en el que mostró parte de este nuevo capítulo de su vida y adelantó que contará detalles del camino hacia el altar.

"Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul", escribió la artista junto al video que publicó en su cuenta de Instagram.