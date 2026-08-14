La confesión de Arnold Schwarzenegger sobre Sylvester Stallone: "Mi obsesión con su físico..."
Tanto Schwarzenegger como Stallone fueron grandes íconos del cine de los '90, aunque una llamativa rivalidad se escondía detrás de ambos.
En la época dorada de Hollywood, los cines de todo el mundo tenían dos nombres propios impresos en sus afiches: Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Lo que para el público era un superclásico del entretenimiento entre las sagas de Rambo y Terminator, detrás de escena era una auténtica guerra de egos impulsada por el afán de superación.
Mientras Stallone redefinía el concepto de héroe con tanques de taquilla como "Rocky", "Cobra" y "Riesgo total", el austríaco conquistaba las salas a fuerza de musculatura e implacabilidad en clásicos como " Conan, el bárbaro", "Comando" y "Depredador".
Sin embargo, la pugna por ver quién dominaba la taquilla global terminó derivando en una minuciosa batalla de detalles técnicos y físicos.
Schwarzenegger relató que la puja llegó a niveles insólitos, midiendo desde la grasa corporal hasta la cantidad de víctimas por película, al repasar el fenómeno en el especial televisivo Arnold y Sly: rivales, amigos, íconos.
Escalada de armas y recuento de bajas
La competencia escaló a tal punto que la presencia en pantalla requería una logística casi quirúrgica para no quedar un escalón por detrás del rival: si Stallone aparecía en escena sosteniendo una ametralladora gigante, Schwarzenegger exigía de inmediato armas de mayor calibre para su siguiente producción.
La obsesión por la violencia cinematográfica llegó al extremo de contar los cadáveres. En una de sus películas, Arnold exigió llegar a las 87 muertes en cámara con el único objetivo de superar las 80 que su oponente había registrado en su último proyecto.
De la guerra de egos a un lazo indestructible
Pese a los años de feroz enfrentamiento por el trono del cine de acción, el paso del tiempo transformó la tirantez en una sólida amistad.
Hoy, convertidos en leyendas vivientes de la industria, ambos astros reconocen con orgullo que esa competencia implacable fue, en realidad, el motor que los empujó a dar lo mejor de sí. Aquella pulseada de titanes no solo moldeó la estética del cine de los 80 y 90, sino que terminó inmortalizando a dos gigantes que, en el fondo, se necesitaban el uno al otro para convertirse en mitos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario