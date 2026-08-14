La confesión de Arnold Schwarzenegger sobre Sylvester Stallone: "Mi obsesión con su físico..."

La obsesión por la violencia cinematográfica llegó al extremo de contar los cadáveres. En una de sus películas, Arnold exigió llegar a las 87 muertes en cámara con el único objetivo de superar las 80 que su oponente había registrado en su último proyecto.

De la guerra de egos a un lazo indestructible

Pese a los años de feroz enfrentamiento por el trono del cine de acción, el paso del tiempo transformó la tirantez en una sólida amistad.

Hoy, convertidos en leyendas vivientes de la industria, ambos astros reconocen con orgullo que esa competencia implacable fue, en realidad, el motor que los empujó a dar lo mejor de sí. Aquella pulseada de titanes no solo moldeó la estética del cine de los 80 y 90, sino que terminó inmortalizando a dos gigantes que, en el fondo, se necesitaban el uno al otro para convertirse en mitos.