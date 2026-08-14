Quién es Juan Manuel Ramírez, el nuevo novio de Marta Fort que sorprendió por su parecido con Ricardo
El joven uruguayo fue presentado como la pareja de la hija de Ricardo Fort y trascendieron los llamativos puntos en común con Ricardo Fort.
El misterio alrededor del nuevo romance de Marta Fort comenzó a despejarse. En las últimas horas trascendieron nuevos detalles sobre el hombre que conquistó a la hija de Ricardo Fort y que, además de compartir varios gustos con ella, llamó particularmente la atención por su parecido físico con el recordado empresario.
Se trata de Juan Manuel Ramírez, un joven uruguayo de 28 años que vive en Canelones. Según trascendió, se dedica a la compra y venta de vehículos de alta gama y también estaría vinculado al mundo de las motos y las motos de agua.
En sus redes sociales, Ramírez suele exhibir su afición por los autos deportivos, el entrenamiento y los tatuajes. Una combinación que, cuanto menos, resulta bastante congruente con el particular perfil de hombre que Marta había confesado que buscaba.
Pero hay un detalle que generó todavía más repercusión: su aspecto físico. Al conocerse las imágenes del joven, la panelista Nancy Duré no pudo evitar reparar en su parecido con Ricardo Fort. “Me impresiona que es igual a Ricardo”, lanzó durante la conversación.
El comentario rápidamente abrió una curiosa comparación entre el nuevo novio de Marta y su padre, especialmente por la contextura física, los músculos, los tatuajes y algunas poses que Ramírez suele mostrar en sus fotografías.
Marta Fort y el particular casting que terminó en romance
Antes de que se conociera la identidad de Juan Manuel Ramírez, Marta Fort había contado públicamente que estaba buscando pareja y hasta había participado de una suerte de casting sentimental organizado por Martín Cirio.
En aquella búsqueda, la hija de Ricardo Fort había sido bastante específica respecto del hombre que quería encontrar. “Me gustaban morochos, altos, tatuados, finos, pero con cara de turros. Mientras más cara de bandido mejor”, había explicado.
Finalmente, el candidato apareció y, al parecer, cumplió varios casilleros de ese insólito identikit amoroso. Marta contó además que el vínculo se mantuvo con bastante hermetismo durante un tiempo y que incluso viajaron juntos a Universal y Las Vegas sin blanquear inmediatamente la relación.
La propia influencer también reveló en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, una anécdota bastante más estrambótica sobre los comienzos del romance. “Como el chico es uruguayo, vive allá y yo soy argentina, por las dudas, antes de que venga quería quemarlo”, explicó. Y cuando le preguntaron qué había hecho para “asegurárselo”, respondió con una frase que rápidamente se volvió viral: “Lo oriné”.
Así, entre un casting con requisitos muy específicos, viajes secretos y una estrategia de conquista tan poco ortodoxa como memorable, Marta Fort terminó encontrando pareja. Ahora, además, se conocieron nuevos detalles sobre el hombre que ocupa ese lugar y el llamativo parecido que algunos ya encontraron con Ricardo Fort.
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