Quién es Juan Manuel Ramírez, el nuevo novio de Marta Fort que sorprendió por su parecido con Ricardo

Novio de Marta Fort

Marta Fort y el particular casting que terminó en romance

Antes de que se conociera la identidad de Juan Manuel Ramírez, Marta Fort había contado públicamente que estaba buscando pareja y hasta había participado de una suerte de casting sentimental organizado por Martín Cirio.

En aquella búsqueda, la hija de Ricardo Fort había sido bastante específica respecto del hombre que quería encontrar. “Me gustaban morochos, altos, tatuados, finos, pero con cara de turros. Mientras más cara de bandido mejor”, había explicado.

Finalmente, el candidato apareció y, al parecer, cumplió varios casilleros de ese insólito identikit amoroso. Marta contó además que el vínculo se mantuvo con bastante hermetismo durante un tiempo y que incluso viajaron juntos a Universal y Las Vegas sin blanquear inmediatamente la relación.

La propia influencer también reveló en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, una anécdota bastante más estrambótica sobre los comienzos del romance. “Como el chico es uruguayo, vive allá y yo soy argentina, por las dudas, antes de que venga quería quemarlo”, explicó. Y cuando le preguntaron qué había hecho para “asegurárselo”, respondió con una frase que rápidamente se volvió viral: “Lo oriné”.

Así, entre un casting con requisitos muy específicos, viajes secretos y una estrategia de conquista tan poco ortodoxa como memorable, Marta Fort terminó encontrando pareja. Ahora, además, se conocieron nuevos detalles sobre el hombre que ocupa ese lugar y el llamativo parecido que algunos ya encontraron con Ricardo Fort.