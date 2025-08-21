Tras los rumores de boda, Tini Stoessel reveló su deseo de ser mamá: "Algo volvió a florecer en mí"
Tras reconciliarse con Rodrigo de Paul, la artista asegura que está lista para un próximo paso en su vínculo. Mirá.
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul han decidido darse una segunda oportunidad. Desde entonces, todo lo que ellos hacen es motivo de atención para sus seguidores, que se esperanzan con un pronto casamiento, especialmente, luego de que Oriana Sabatini arrojara un comentario al respecto de esta posibilidad.
Lo cierto es que, en una reciente entrevista, la artista habló de un aspecto clave de su futuro y sorprendió a todos confirmando que desea ser madre: "Me encantaría ser mamá. Siempre dije que me encantaría tener esa posibilidad". Seguidamente, se sinceró: "En un momento de mi vida como que se me apagó, pero no por algo malo. La realidad es que este año volvió a florecer algo en mí y lo tengo re presente, me encantaría".
Al viralizarse estas declaraciones de la cantante, sus fans enloquecieron y comentaron a dejar todo tipo de comentarios tiernos para su ídola.
Cuándo y dónde será el casamiento de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul
Después de meses y cientos de especulaciones, comienzan a surgir detalles concretos sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Aunque la pareja siempre mantuvo un perfil bajo respecto a su vida privada, las últimas revelaciones generaron gran revuelo en redes sociales y entre sus seguidores.
Fue en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram donde Pochi, periodista de Gossipeame, lanzó una primicia que generó aún más expectativa. Ante la consulta de un seguidor que quiso saber si la pareja se casaría a fin de año, la periodista respondió con contundencia: “Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina”.
Esta información llega en un contexto de gran intensidad tanto profesional como personal para ambos. La noticia del compromiso fue confirmada por el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas, donde detalló que Rodrigo le propuso matrimonio a Tini durante un viaje romántico por Marruecos.
El periodista definió ese momento como un verdadero punto de inflexión en la relación. Según explicó, la propuesta se dio en un entorno soñado, marcando un antes y un después para la pareja y confirmando los rumores que hasta entonces circulaban en redes y medios.
Tras conocerse la noticia del compromiso, Tini y su familia fueron vistas acompañando a De Paul en su incorporación al Inter de Miami, y se mostraron más unidos y afectuosos que nunca. A pesar de las exigencias de sus agendas, la pareja demuestra estar consolidada y con planes a futuro. De hecho, el periodista también reveló que Rodrigo le habría confesado a su círculo íntimo que la casa que compró en Miami está pensada para ser el lugar donde vivirán juntos “el resto de su vida”.
