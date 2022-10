Sol Despeinada cruzó a Wanda Nara: "Podría trabajar de madre pero elegí estudiar"

Sol Despeinada

"¡Tenés razón! Me re colgué. Tendría que haber tenido 50 hijos con el primer gil que me cruzaba y no me di cuenta... Hice una carrea de grado, estoy haciendo dos posgrados", ironizó Sol Despeinada en TikTok sin aceptar que una mujer puede encontrar su realización siendo madre no con el "primer gil" sino enamorándose de un hombre o una mujer, sola, en sociedad con alguien que no es pareja o como sea...

"Podría ser provida y hacer chistes sobre femicidios en prime time en televisión abierta", disparó la influencer. "Si me ves así vestida, ¿parezco una muerta embolsada?", había dicho la empresaria en "Quién es la Máscara?".

"Vos estás en la onda, pero me dedico a laburar en derechos humanos y de las mujeres", lanzó Sol Despeinada y sentenció: "podría trabajar de millonaria y madre, pero elegí estudiar".