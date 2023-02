Video: el duro cruce entre Sol Pérez y Jujuy Jiménez en The Challenge Argentina

sol perez the challenge.jpg

El cocinero y la atleta finalmente eligieron a la pareja conformada por Oky y Claudia Albertario, pero esa decisión no impidió un duro cruce entre Pérez y Jiménez.

Al ser consultada por Marley al respecto, Sol admitió: "Yo con Sofi no tengo problema de que me proponga para la Arena porque es un lugar en el que todos vamos a pasar, aunque queramos evitarlo. Sí me dolía de Morita, porque lo quiero. Me dolió mucho el día de hoy y creo que fue un antes y un después".

Y Jujuy replicó: "Acá no es personal, Sol. Entiendo que con Morita tenés un afecto, pero me parece muy fuerte que pongas en duda su corazón y el cariño que te tiene como persona porque haya pensado en tu nominación".

sofia jujuy jimenez rodrigo mora the challenge.jpg

"Es algo mío. Me parece que si una persona siente algo, otro no puede desacreditarlo. No tiene que ver ni con Morita, es algo que yo sentí", respondió la rubia. "Lo que quiero decir es que hay que disociar. una cosa es el corazón y otra es el juego", señaló la morocha.

"Soy sentimental y cuando quiero a alguien, para mí esa persona es intocable. Me cuesta mucho separar, no soy tan fría, me encantaría pero no puedo hacerlo", sostuvo Sol. Jujuy declaró que "no quiso conectar con la energía de Sol", y que "si de verdad querés a alguien, no decís o hacés eso en una arena" en la entrevista posterior.

