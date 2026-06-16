Soledad Aquino habló de Juanita Tinelli tras la denuncia a su exnovio: "Perdió la capacidad de..."
La exesposa de Marcelo Tinelli se refirió al momento que atraviesa la modelo luego de la denuncia por presunta violencia de género contra Bautista Cuiña.
Mientras continúa la repercusión por la denuncia por presunta violencia de género que involucra a Juanita Tinelli y a su expareja, Bautista Cuiña, Soledad Aquino decidió romper el silencio y compartir su mirada sobre la situación que atraviesa la hija menor de Marcelo Tinelli.
En diálogo con Primicias Ya, la madre de Micaela y Candelaria Tinelli aclaró que hablaba desde su lugar de madre y manifestó una profunda preocupación por el presente de la joven influencer.
“Yo opino como mamá. A mí me da mucha pena porque es una criatura que podría hacer algo lindo de su vida”, expresó Aquino. Luego profundizó su análisis con una frase que generó repercusión: “Yo creo que esa chica perdió la capacidad de disfrute. La vida está para disfrutar y me parece que es una chica que tiene que encausar su vida, pobre, porque es un desperdicio”.
Consultada sobre cuáles podrían ser las razones detrás de ese presente, la exesposa del conductor admitió no tener respuestas concretas, aunque deslizó su preocupación. “No sé. Algún diagnóstico debe tener porque está sin rumbo”, sostuvo.
En ese contexto, marcó diferencias con la actualidad de sus propias hijas. “Candelaria está a full con los caballos, Micaela está a full con su marca, se disfrutan mucho como hermanas”, comentó, al referirse a los proyectos y actividades que ocupan a las mayores del clan.
Durante la entrevista también se habló del entorno familiar de Juana y de la contención que recibe. Tras escuchar que la joven cuenta con una familia presente, Aquino coincidió y recordó el tiempo que compartió con su padre durante el verano. “Marcelo pasó todo el verano con ella en Nordelta; no sé qué necesita para estar contenida”, señaló.
Además, evocó uno de los episodios mediáticos que más repercusión tuvo en los últimos meses, cuando Juana denunció haber recibido amenazas. “En el día del reality estábamos todos por almorzar felices, de golpe fue la denuncia y tuvimos que irnos todos. ¿Por qué siempre hay lío cuando está Juana en el medio?”, cuestionó.
Por último, Aquino se refirió a la reciente denuncia presentada por la influencer contra Bautista Cuiña y evitó poner en duda el accionar judicial. “No se puede joder con la policía y la Justicia, no se puede joder con eso”, afirmó con contundencia.
A modo de cierre, reconoció que la situación le genera inquietud pese a que sus hijas se encuentran bien. “Me preocupa que todo su entorno sea un quil... y me da pena”, concluyó, reflejando la preocupación que siente por el presente de la hija menor de Marcelo Tinelli.
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