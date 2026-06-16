Soledad Aquino habló de Juanita Tinelli tras la denuncia a su exnovio: "Perdió la capacidad de..."

Durante la entrevista también se habló del entorno familiar de Juana y de la contención que recibe. Tras escuchar que la joven cuenta con una familia presente, Aquino coincidió y recordó el tiempo que compartió con su padre durante el verano. “Marcelo pasó todo el verano con ella en Nordelta; no sé qué necesita para estar contenida”, señaló.

Además, evocó uno de los episodios mediáticos que más repercusión tuvo en los últimos meses, cuando Juana denunció haber recibido amenazas. “En el día del reality estábamos todos por almorzar felices, de golpe fue la denuncia y tuvimos que irnos todos. ¿Por qué siempre hay lío cuando está Juana en el medio?”, cuestionó.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña Juanita Tinelli y Bautista Cuiña

Por último, Aquino se refirió a la reciente denuncia presentada por la influencer contra Bautista Cuiña y evitó poner en duda el accionar judicial. “No se puede joder con la policía y la Justicia, no se puede joder con eso”, afirmó con contundencia.

A modo de cierre, reconoció que la situación le genera inquietud pese a que sus hijas se encuentran bien. “Me preocupa que todo su entorno sea un quil... y me da pena”, concluyó, reflejando la preocupación que siente por el presente de la hija menor de Marcelo Tinelli.