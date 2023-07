La increíble anécdota de Soledad Pastorutti con Lionel Messi

Cuál fue la anécdota de de Soledad Pastorutti con Lionel Messi

"¿Y jugaste bien, Sole?", le preguntó el conductor. "No sé si jugué bien. Algunos dicen que sí, pero me pusieron a jugar por izquierda y soy diestra. Yo no sé de fútbol. A mí me dice Maxi Rodríguez vení a jugar al fútbol", contó la cantante de Arequito.

"Yo hace mil que no juego al fútbol. Cuando iba al campo con mis primos, ellos jugaban con botines y yo, descalza. Imaginate cómo me terminaban mis pies y mis piernas ", recordó sobre su infancia.

"Entonces fui y dije 'bueno, sí, voy a jugar'. Antes de salir del banco de suplentes, porque me puso (José) Pekerman, me dijo 'vos vas por izquierda, te tenés que correr toda la cancha'. Y bueno, yo correr corro, pero dije: 'muchachos no me la pasen, esa es la consigna'. Igual, tuve un par de pases de Messi, yo quería agarrar la pelota y llevármela", admitió.