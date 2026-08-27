Soledad Silveyra compartió un desolador mensaje sobre su salud: "Tengo ganas de recuperarme"

El parate de la actriz se desencadenó medio año atrás al tropezar con una valija tras un viaje desde Punta del Este. Aquel accidente le provocó una fractura lumbar que no le impidió concretar diez funciones teatrales junto a Luis Brandoni antes de detenerse. Con el correr de los meses, el cuadro se complicó con el diagnóstico de una trocanteritis —inflamación de los músculos y tendones de la cadera— que dificulta su movilidad diaria. Durante su visita al programa "La Noche de Mirtha", por "eltrece", la invitada repasó las características de su dolencia sosteniendo: “Es toda la inflamación de todos los músculos que se insertan en la cadera. Las tendinitis son jorobadas”.

A raíz de los fuertes Dolores, el equipo médico decidió quitarle los analgésicos orales para proteger su estómago y reemplazarlos por parches. Al abordar la posibilidad de una recuperación definitiva durante la entrevista, la estrella se mostró franca al manifestar: “Tengo que hacer gimnasia, tengo que poner voluntad. Viste cuando uno está mal y te dicen: ‘Caminá aunque te duela’. Pero es que no puedo” , agregando sobre las limitaciones de su rutina diaria: “No puedo estar sin Lucila, que es mi mano derecha, porque desgradamente no puedo caminar bien”.

Pese al contexto adverso, Silveyra mantiene la mirada fija en su rehabilitación para volver a actuar. En su mensaje dedicado al ambiente artístico, la figura reafirmó sus ganas de retornar al trabajo expresando: “Hoy, en el Día Internacional del Actor y la Actriz, pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”.

Para cerrar su publicación, recordó a cuatro meses del deceso de Luis Brandoni una frase que su colega solía repetir sobre la labor teatral: “El escenario cura todo”. A lo que la intérprete acotó con optimismo: “Y yo le creo”. Finalmente, la actriz dedicó unas palabras de gratitud a sus colegas de profesión, concluyendo su mensaje con un afectuoso saludo: “Feliz día, compañeros y compañeras. Los amo y gracias por haberme acompañado en estos 62 años”.