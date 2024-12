Sorpresa: qué panelista no estará en esta edición de Gran Hermano

Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Eliana Guercio, Pilar Smith, Lisandro Navarro, Rosina Beltrán, Julieta Poggio fueron los elegidos para participar de esta edición. Lo que llamó la atención fue la salida de Marisa Brel, que se mostró decepcionada por no haber sido convocada por la producción.

“Estoy triste porque no me llamaron para Gran Hermano, pero saben que yo lo hago por diversión. Gracias a Dios no necesito eso para vivir. Pero que te dejen sin trabajo…”, dijo.

Sin embargo, también se mostró agradecida: “No tenía contrato. Ellos tienen derecho a llamar a quién quieran. Amo a Telefe, es el canal donde nací y siempre estaré agradecida”.

Cómo ver la casa de Gran Hermano 2025 en vivo las 24 horas

Gran Hermano regresa este lunes 2 de diciembre a la pantalla de Telefe, con varias novedades, y como ocurrió con ediciones anteriores, se podrá seguir las 24 horas a través de una app.

El propio conductor Santiago del Moro adelantó algunos detalles, como el "casting federal multitudinario, más de 20 participantes, con muchas sorpresas; jacuzzi en la casa, stream en la casa, fogón, nuevos cuartos y nuevos juegos; por ahí intercambios internaciones".

"Este nuevo Gran Hermano va a marcar un antes y un después", prometió Del Moro cuando irrumpió en plena transmisión del último partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

La nueva edición de Gran Hermano inicia este lunes 2 de diciembre, desde las 21.45 horas por la pantalla de Telefe. En paralelo, se podrá seguir por DGO, que además contará con cámaras las 24 horas.

Cómo ver la casa de Gran Hermano en vivo las 24 horas

Se podrá ver la transmisión por 24 horas de forma gratuita a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los "hermanitos" durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas.

Cómo bajar la aplicación para ver Gran Hermano 2024 gratis

A partir del 2 de diciembre, registrate sin costo en directvla.com (es fácil como crear un mail, no te piden tarjeta de crédito, ni nada).

Bajate la aplicación DGO de Play Store, Apple Store o Smart TV.

Ingresas con el usuario y contraseña que creaste a la aplicación DGO.

Desde el 11 de Diciembre, Gran Hermano' las 24 horas.

