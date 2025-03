Sorpresa: quién se va hoy de Gran Hermano según el boca de urna de Pabloschi

De este modo, los nominados son:

Sandra Priore, sancionada por Gran Hermano

Renato Rossini, sancionado por Gran Hermano

Katia "La Tana" Fenocchio

Fenocchio Gabriela Gianatassio

Gianatassio Juan Pablo de Vigili

de Vigili Eugenia Ruiz

Quién se va esta noche de Gran Hermano según Pabloschi

Uno de los grandes referentes en X del reality show de Telefe es "Pabloschi", quien ya se encargó de lanzar un boca de urna para lo que será la eliminación de las próximas horas. Sorpresivamente, en la encuesta que realizó Renato Rossini quedó en problemas: acumuló un 48,3% de votos negativos, lo que podría anticipar que esta noche el peruano saldrá por la puerta grande, nuevamente.

A él, le sigue Gabriela Gianatassio, la brasileña que forma parte de los últimos ocho ingresantes a la casa más famosa del país. La misma registra un 35,9% de tendencia negativa, mientras que Katia "La Tana" Fenocchio sólo obtuvo un 12,8%.

Sin embargo, la encuesta no fue lo único publicado por Pabloschi. El productor tuitero adelantó que "si la producción no mete mano", Renato quedará afuera de competencia este lunes: "Claramente si no se va es porque meten mano", señaló, para luego mostrar simpatía con la posibilidad de que el peruano sea eliminado del juego.

