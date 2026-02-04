Sorpresa total: Emilia Mernes apareció en una clase de Mati Napp y se sumó a bailar "BOTA"
Emilia Mernes llegó de imprevisto a un ensayo donde practicaban su nuevo tema con Ludmilla y Latto y participó del challenge junto a los bailarines.
Una jornada de entrenamiento que parecía rutinaria terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable para quienes estaban en el estudio. Emilia Mernes se hizo presente de manera inesperada en una clase de Mati Napp justo cuando el grupo ensayaba la coreografía de “BOTA”, su reciente lanzamiento en colaboración con Ludmilla y Latto, y decidió integrarse al challenge grupal que ya circula con fuerza en redes.
La situación fue tan repentina como festiva: los bailarines estaban concentrados siguiendo los pasos del tema cuando la cantante ingresó al salón. Hubo gritos, aplausos y muchos celulares grabando el momento, mientras Emilia compartía el baile con soltura, como si fuera una alumna más dentro del grupo.
La aparición refuerza el lugar que tiene la danza dentro del universo artístico de la cantante. Desde el inicio de su carrera solista, las coreografías y los desafíos virales fueron parte central de su propuesta, y con “BOTA” esa fórmula se vuelve a potenciar gracias a un ritmo marcado y pensado para la pista y las redes.
Mati Napp, uno de los coreógrafos más influyentes del pop y la danza urbana en Argentina, suele marcar tendencia con sus clases y rutinas, que rápidamente se replican en plataformas digitales. La presencia de Emilia en pleno ensayo no solo sorprendió a quienes estaban ahí, sino que también le dio un impulso extra al fenómeno online que rodea al tema.
Además, “BOTA” consolida la proyección internacional de Emilia. La unión con Ludmilla, referente indiscutido de la música brasileña, y Latto, figura fuerte del rap femenino en Estados Unidos, amplía el alcance del lanzamiento y reafirma el perfil global que la artista viene construyendo. La sensación que se repite entre bromas es clara: el día que alguien decidió no ir a clase, pasó algo único. Y esa clase terminó con Emilia bailando en el medio del grupo.
