Sorpresa total: Emilia Mernes apareció en una clase de Mati Napp y se sumó a bailar "BOTA"

Mati Napp, uno de los coreógrafos más influyentes del pop y la danza urbana en Argentina, suele marcar tendencia con sus clases y rutinas, que rápidamente se replican en plataformas digitales. La presencia de Emilia en pleno ensayo no solo sorprendió a quienes estaban ahí, sino que también le dio un impulso extra al fenómeno online que rodea al tema.

Además, “BOTA” consolida la proyección internacional de Emilia. La unión con Ludmilla, referente indiscutido de la música brasileña, y Latto, figura fuerte del rap femenino en Estados Unidos, amplía el alcance del lanzamiento y reafirma el perfil global que la artista viene construyendo. La sensación que se repite entre bromas es clara: el día que alguien decidió no ir a clase, pasó algo único. Y esa clase terminó con Emilia bailando en el medio del grupo.

emilia miami