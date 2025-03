Sorpresivo rating: cómo le fue a Yanina Latorre en su debut con "Sálvese quien pueda"

Vestida de plateado y con su familia apoyando, la periodista comenzó con un piso de 2,8 puntos de rating. La conductora abrió su programa con una advertencia: “Bienvenidos a Sálvese quien pueda, les prometo que no se va a salvar nadie. Hoy tengo para Rial, Feudale. ¡Me pudieron! Se meten conmigo y en este espacio les voy a contestar. Wanda me desbloqueó, hablé con ella el fin de semana. ¿Me operó, me pagó, me mintió? En un rato se van a enterar”.

El ciclo se mantuvo tercero en la franja con una marca máxima de 3.8 puntos y le dejó un muy buen piso a LAM, dejando contentos a las autoridades de América TV.

Fuerte cruce de Marcela Feudale con Yanina Latorre en LAM: qué pasó

Yanina Latorre y Marcela Feudale protagonizaron una situación bastante tensa en LAM (América) que se viralizó en las últimas horas. El problema comenzó cuando opinaban sobre el conflicto entre Rial y Brey sobre una diferencia de opiniones que tuvieron.

Las panelistas se refirieron a la controversia que se generó en la opinión pública y entre compañeros de Mariana Brey en C5N tras sus dichos sobre los incidentes en la marcha de jubilados. Mientras Yanina Latorre y Ángel de Brito defendieron que Brey pudiera expresarse sin que otros colegas la insultaran por opinar de otra manera, Marcela Feudale se mostró notablemente molesta con ella.

Yanina acusó al conductor de Argenzuela de tener el apoyo de los “una sarta de peronistas” y furiosa por sus dichos, Feudale contraatacó. “¿Por qué tenés tanta cosa con la sarta de peronistas y no con los gorilas? Dejá de joder con esas cosas, estamos viviendo momentos complejos para estar señalando gente”.

A partir de ese momento comenzó un fuerte ida y vuelta entre Latorre y Feudale. Se dijeron cosas muy fuertes y la discusión fue escalando de tono mientras transcurrían los minutos.

Luego, sumó: "Tengo bronca porque dijiste que todo el que entra a C5N está ensobrado. Sabé expresarte, porque esas cosas son las que producen el enojo. Yo no soy igual a todos los demás".

Yanina Latorre, no bajó el tono de la discusión y le respondió: “Vos te sentís siempre tocada, hay algo que te toca una fibra”. Feudale, angustiada, le dijo: “Es horrible lo que hiciste. ¿Y cómo me va a tocar, Yanina? Estás poniendo en juego 42 años de mi carrera”.

Ante esto, Latorre lanzó: “No voy a discutir pelotudeces con vos. Por algo te llega tanto, algún complejo te da porque te contratan porque sos peronista".

Para cerrar, se reprocharon el tono de la discusión. “Sos agresiva, Yanina. Esto es agresión”, lanzó Feudale. Y Latorre se defendió: “No soy agresiva, soy vehemente”.