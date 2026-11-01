Juana Viale lanzó una indirecta sobre las peleas en TV tras el cruce entre Santiago Maratea y China Ansa
Juana Viale tras el enfrentamiento entre Santiago Maratea y China Ansa en PH, Podemos Hablar, lanzó una irónica reflexión sobre las peleas televisivas.
Juana Viale volvió a quedar al frente de La noche de Mirtha y, antes de presentar a sus invitados, hizo un comentario que no pasó inadvertido. En medio de la repercusión que generó el enfrentamiento entre Santiago Maratea y China Ansa en PH, Podemos Hablar, la conductora lanzó una irónica reflexión sobre las peleas televisivas y el impacto que tienen en los medios: “Me parece que hay que pelearse acá para que te levanten en todos lados”.
Como es habitual al comienzo del ciclo, la nieta de Mirtha Legrand presentó el vestuario que había elegido para la ocasión. En esta oportunidad, lució un conjunto de pantalón y top de crepé de seda vegetal diseñado por Evangelina Bomparola. La prenda superior tenía la espalda descubierta y un bordado realizado a mano en degradé con cristales y lentejuelas. Al mostrar los detalles frente a cámara, expresó: “Muy bonito, muy, muy lindo”.
El estilismo se completó con un peinado recogido con torzadas, que permitió lucir el diseño de la espalda, y un maquillaje en tonos verdes con delineados que la propia conductora destacó durante la presentación.
Pero también hubo lugar para un momento familiar. Juana aprovechó la apertura para saludar a su mamá, Marcela Tinayre, quien este sábado 31 de octubre celebró su cumpleaños. “Le quiero mandar un beso a mi madre porque hoy es su cumpleaños. Marcela, te mando un beso muy grande. Espero que la hayas pasado lindo. Deben estar de joda todavía”, comentó entre risas. Luego, agregó con complicidad: “A esa le gusta la joda para festejar el cumpleaños”.
Más tarde, mientras se dirigía al escritorio al ritmo de la música, Viale protagonizó otro momento descontracturado. Antes de sentarse, se hizo una advertencia a sí misma y lanzó: “Bueno, comportate, Juana. Por favor, que este es un programa serio, por favor”.
El comentario de Juana Viale sobre las peleas en televisión
Fue entonces cuando llegó la referencia a las discusiones que protagonizan distintas figuras en televisión, en un comentario que se dio tras el reciente cruce en PH, Podemos Hablar. “Igual me parece que hay que pelearse acá para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto”, deslizó con ironía.
Inmediatamente después, la conductora aclaró cuál era el clima que buscaba mantener en su mesa y marcó una diferencia con ese tipo de enfrentamientos: “Bueno, nosotros no peleamos, somos puro amor”.
Sin abandonar el tono humorístico, Juana sumó otra ocurrencia: “Nosotros fumamos churri… No, es un chiste”. La broma dio lugar a una advertencia que llegó desde el estudio y que involucró a su abuela: “Juana, está mirando la abuela, ¿eh?”.
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