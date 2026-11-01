Juana Viale lanzó una indirecta sobre las peleas en TV tras el cruce entre Santiago Maratea y China Ansa

El comentario de Juana Viale sobre las peleas en televisión

Fue entonces cuando llegó la referencia a las discusiones que protagonizan distintas figuras en televisión, en un comentario que se dio tras el reciente cruce en PH, Podemos Hablar. “Igual me parece que hay que pelearse acá para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto”, deslizó con ironía.

Inmediatamente después, la conductora aclaró cuál era el clima que buscaba mantener en su mesa y marcó una diferencia con ese tipo de enfrentamientos: “Bueno, nosotros no peleamos, somos puro amor”.

Sin abandonar el tono humorístico, Juana sumó otra ocurrencia: “Nosotros fumamos churri… No, es un chiste”. La broma dio lugar a una advertencia que llegó desde el estudio y que involucró a su abuela: “Juana, está mirando la abuela, ¿eh?”.