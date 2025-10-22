Rocío Robles se dejó ver en público junto a Adrián Suar: ¿hay amor?

La decisión de no convivir tampoco se escondió. Robles fue tajante: “Cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir”. Aun así, Rocío sí abrió la puerta a otro sueño. Cuando se le pregunta, sonríe y lo explica sin pudor: “El casamiento sí lo quiero. Todo lo que sea festejar me encanta. ¿Vestirme de blanco y que me festejen? Encantadísima. No tocamos la palabra casamiento, recién nos conocemos. Vamos de a poco. Él sabe que a mí me gustaría casarme”. ¿Y Suar? ¿Piensa igual? En ese momento evitó la palabra, pero no descartó el anhelo.

Después de que la noticia se hiciera pública, Adrián Suar fue abordado a la salida de Rocky, la obra que protagoniza Nico Vázquez. Las cámaras lo rodearon. La pregunta fue directa: ¿Está o no de novio con Rocío Robles? La respuesta, fiel a su estilo: “El día que esté de novio lo voy a decir”. Y enseguida, sobre su vínculo con Rocío: “Nos conocemos, sí, es divina, gran persona y periodista deportiva. No hay título de graph, me encantaría tirarte uno, pero no hay título”. El productor se mantiene firme: nada de etiquetas por esos días.

Cómo surgió el rumor de romance entre Adrián Suar y Rocío Robles

Fue la periodista Paula Varela, en el programa Intrusos, quien narró el inicio de todo: “Hace más de un año que están juntos. Ellos se conocieron porque Adrián le comentó sobre un trabajo que realizó Rocío y la invitó al teatro a ver Felicidades. Ella le dijo ‘¿puedo ir con alguien?’ y fue con un amigo. Él los invitó a comer después. Fueron los tres a comer. Cenaron simpáticamente y ahí se pasaron teléfonos”. ¿Se puede imaginar el comienzo de una relación menos forzada? Así, entre invitaciones casuales y amigos como testigos, comenzó a escribirse la historia.

Varela añadió un detalle no menor: “Se llevan muy bien. No sé si ponerle un título a la relación. Hace un tiempo que están, están muy bien”.